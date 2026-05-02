Mediaset, le novità di Maggio 2026: nuovi arrivi, quando chiude Uomini e Donne

Palinsesti Mediaset Maggio: novità assolute e saluti, quando chiude Uomini e Donne

Il palinsesto di questo mese non solo regala una varietà di contenuti pensati per tutti i gusti, ma segna anche il ritorno di grandi eventi dal vivo, finale di programmi storici e l’introduzione di nuove serie che sicuramente diventeranno argomento di discussione.

La rete si conferma protagonista assoluta della primavera televisiva, con un mix di intrattenimento, sport e fiction che promette emozioni forti.

Tra i titoli più attesi, Alex Bravo, la nuova serie che vede protagonista Marco Bocci, arriva in prima serata su Canale 5. La trama ruota attorno a un poliziotto fuori dagli schemi, un uomo che sa come risolvere casi difficili grazie alla sua intelligenza, ma che nella vita privata è un vero disastro. Con un capo severo e una collega con sentimenti non espressi, Alex Bravo promette di catturare l’attenzione con il suo mix di mistero e relazioni complicate.

Un racconto che, tra intrighi e sorprese, esplorerà le sfumature di un personaggio che, pur mostrando un cuore grande, fatica a tenere sotto controllo la sua vita personale. La serie, accompagnata da una campagna promozionale che ha solleticato la curiosità degli spettatori nelle settimane precedenti, è destinata a rappresentare una delle novità più rilevanti della stagione.

Tante le novità: tra addii e conferme

Ma maggio non si limita solo alle nuove uscite seriali. Il 4 maggio è previsto l’esordio di Canary Black, il nuovo film d’azione che vede una CIA agente protagonista di una missione ad alta tensione. Dopo un’incursione a Tokyo, la protagonista si trova a dover fare i conti con il rapimento del marito e un gioco di spie che la costringe a recuperare un file segreto in una corsa contro il tempo. La pellicola promette suspense e adrenalina, regalando al pubblico un thriller che farà sicuramente parlare di sé.

Non mancano nemmeno i ritorni di programmi storici che hanno fatto la storia della televisione italiana. Super Karaoke, con la conduzione di Michelle Hunziker, è pronto a tornare in una versione rinnovata. Dopo il successo di Battiti Live Spring, il mese di maggio vedrà la presentazione di una nuova edizione di questo programma iconico, che rievoca il mitico show lanciato da Fiorello negli anni ‘90.

La Hunziker si prepara quindi a raccogliere un’eredità importante, mantenendo la formula che tanto ha appassionato il pubblico, ma con una veste moderna e coinvolgente. Oltre a questi contenuti di intrattenimento, maggio 2026 segnerà anche il culmine di alcuni tra gli eventi sportivi e televisivi più seguiti. Il 13 maggio, Canale 5 trasmetterà la finale di Coppa Italia, una partita che già promette emozioni forti.

La sfida tra Inter e Lazio, due delle squadre più apprezzate dal pubblico, sarà visibile in diretta e in streaming su Mediaset Infinity, regalando uno spettacolo calcistico da non perdere. L’attesa per questo incontro è palpabile e non mancheranno momenti di grande tensione, che alimenteranno sicuramente il dibattito tra i tifosi.

Maggio segna anche la conclusione di alcune delle produzioni più popolari. Il 17 maggio andrà in onda la finale di Amici 25, una delle edizioni più seguite del talent show. Il programma, che ha visto in questa edizione tanti giovani talenti sfidarsi per un posto al sole nel mondo della musica, chiuderà i battenti con la sua unica puntata live. La diretta finale, come sempre, sarà accompagnata dal televoto che permetterà al pubblico di decidere chi merita di vincere il programma.

Lo stesso mese segnerà anche la chiusura della stagione di Uomini e Donne, il 28 o 29 maggio. La lunga stagione del dating show, che ha tenuto banco per mesi, si concluderà con il suo consueto finale, dove i protagonisti si troveranno a fare i conti con le proprie scelte in amore.

Infine, la fine di maggio vedrà un altro grande appuntamento: la finale di Grande Fratello Vip. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la data del 19 maggio dovrebbe segnare l’epilogo di una delle edizioni più seguite del reality, condotto da Ilary Blasi. Anche quest’anno, gli spettatori saranno pronti a seguire con attenzione gli ultimi sviluppi, tra strategie e amicizie che si rompono.