Mediaset, Le Iene in lutto: addio all’inviato

Con un annuncio sulle pagine social del programma, Le Iene ha comunicato la scomparsa di uno storico collaboratore del programma. Poche parole per dare la triste notizia ai telespettatori ed esprimere il proprio cordoglio alla famiglia.

E’ venuto a mancare l’inviato Paul Baccaglini, inviato del programma che ha lavorato fino a qualche tempo fa per il programma e che si è sempre distinto per la sua grande professionalità e bravura.

Lutto a Le Iene, il messaggio del programma

“Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia“, questo il messaggio che è comparso sui vari profili social del programma.

Paul Baccaglini aveva 41 anni e, secondo quanto riportato da Palermo Today, pare che il corpo dell’ex inviato de Le Iene sarebbe stato trovato nel suo appartamento di Segrate, a Milano. Non sono note le cause del decesso, ma pare che sulla vicenda indaghi la Procura di Milano, che intanto ha disposto l’autopsia. Secondo il sopracitato quotidiano ci sarebbe anche l’ipotesi del gesto volontario, ma saranno le autorità a fare luce sul decesso.

Soltanto con i risultati degli esami autoptici si accerteranno le cause del morte. Intanto la notizia della scomparsa dell’ex inviato de Le Iene, comunicata proprio sui profili social del programma, ha lasciato di stucco molti telespettatori. In tanti hanno ricordato i servizi di Baccaglini girati assieme a Pif, sottolineando la grande professionalità dell’ex inviato.

Paul Baccaglini era nato negli Stati Uniti, ma poi si è traferito con i genitori – madre italiana e padre americano – in Italia. Diventato famoso per essere stato inviato de Le Iene, per un brevissimo periodo, di 5 mesi, è stato presidente del Palermo, squadra che all’epoca era in serie A. Aveva acquistato la squadra assieme a due soci. In quel periodo l’ex inviato de Le Iene aveva una relazione sentimentale con l’ex velina Thais Wiggers.

La notizia della morte di Paul Baccaglini è stata appresa con grande dolore non solo dai telespettatori de Le Iene ma anche dagli addetti ai lavori. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sotto al post del programma di Italia Uno, in tanti stanno esprimendo il loro dolore per questa prematura scomparsa.

“Mi spiace così giovane“, “R.I.P in Pace ragazzo , condoglianze alla famiglia“, “Mi dispiace tantissimo“, queste e tante altre parole di cordoglio sono comparse nei vari commenti ai post che sono stati condivisi sui social. Non si conosce ancora la data dei funerali di Paul Baccaglini, le esequie – con molta probabilità – saranno disposte quando la salma sarà restituita alla famiglia, dopo che saranno ultimati gli esami autoptici.