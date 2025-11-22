Mediaset, le fiction di Cologno Monzese non sono in stand-by: il piano per la messa in onda tra novità e grandi attese

Una serie di sfortunati eventi. Citando il sottotitolo di un celebre film con Jim Carrey si potrebbe sintetizzare la situazione delle fiction Mediaset: le produzioni originali, annunciate in estate, sono state quasi tutte rimandate al prossimo anno. Non si tratta, tuttavia, di sfortuna o impedimento.

C’è una strategia precisa dietro questo cambio di programma, che Berlusconi non ha spiegato in sede di annuncio palinsesti perchè i programmi – e non si tratta, in questo caso di contenuti ma di strategia – sono cambiati nel corso dei mesi. Mediaset, infatti, vuole dare priorità alle serie turche che ha comprato dall’estero. Questo non è un autogol, ma un rischio calcolato. Piersilvio Berlusconi, infatti, nella prima parte della stagione aveva bisogno di acquisire certezze rispetto agli show: in primis La Ruota della Fortuna.

Mediaset, le fiction non sono in stand-by

Il nuovo formato nel preserale ha premiato un gioco che sta dando soddisfazioni non solo in termini di montepremi assegnati. La concorrenza di Affari Tuoi è abitualmente staccata, questo significa che Mediaset ha trovato il suo primo punto forte su cui scommettere. Ecco perché il gioco della ruota è passato anche in prime time.

Una volta sola, quanto basta per capire che al momento spazio per altro – in termini di immissione – non c’era. Un discorso analogo Berlusconi lo ha fatto per This Is Me: altra produzione originale di Mediaset che è andata molto bene, ma non è certamente una fiction. Poco importa dalle parti di Cologno Monzese: il ragionamento si basa sugli esborsi economici per la realizzazione dei contenuti. I vertici danno priorità ai prodotti dove sono state stanziate cifre considerevoli.

Priorità all’intrattenimento

Gli show in access e in prime time hanno visto un grande esborso, ma anche un grande successo. Quindi, in questi termini, è tutto rientrato. Economicamente e numericamente, pensando allo Share. Berlusconi tiene tanto all’ascolto quanto alla gestione economico finanziaria. Motivo per cui subito dopo Tu Sì Que Vales arriva un altro formato importante. A dicembre torna Chi Vuol Essere Milionario? Gerry Scotti farà, dunque, un’altra doppietta: La Ruota della Fortuna sommata alla scalata verso il milione. Il gioco è uno show a tutti gli effetti che ha visto cifre importanti. Non solo da assegnare, eventualmente, ai concorrenti.

Dunque si prosegue sulla stessa lunghezza d’onda: le fiction, in questa prima parte di stagione, sono terreno della Rai e Mediaset – fatta eccezione per Buongiorno Mamma 3 – intende proporre l’usato sicuro e la materia d’importazione (soap turche e non solo) di cui dispone. Così può attanagliare la Rai rispetto all’intrattenimento e prendere le misure per quanto riguarda il ventaglio di possibilità legato alla serialità.

Il piano per le serie di Cologno Monzese

Le novità sostanziali, in ambito fiction, Berlusconi comincerà a mostrarle da gennaio in poi. Prima I Cesaroni: il reboot della serie è stato già annunciato, poi il resto. Ovvero Alex Bravo con Marco Bocci, Vanina – Un Vicequestore a Catania (la nuova stagione), Viola Come il Mare 3 (che non si contrappone a Sandokan), Una Nuova Vita, Colpa dei Sensi ed Erica. Senza dimenticare A Testa Alta con Sabrina Ferilli.

I nuovi titoli non sono in stand-by, stanno maturando in termini di appeal. La strategia è chiara e anche le voci che ne derivano fanno parte di un piano ben congegnato. Tutti aspettano e aumenta l’interesse, almeno così dovrebbe essere. Questo spera Berlusconi che, intanto, continua a godersi il successo dell’intrattenimento. Le serie dovranno essere la ciliegina su una torta già ricca, per un 2026 pieno di sorprese. La prima riguarda le rispettive date della messa in onda. Un mistero, per quanto concerne le fiction, destinato a durare ancora per poco.