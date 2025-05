Niente da fare per The Couple: Mediaset ferma il reality show con largo anticipo. La reazione della conduttrice non si fa attendere.

Mediaset, la decisione su The Couple: chiude in anticipo, la reazione di Ilary Blasi

Se ne parlava da tempo. Adesso è ufficiale: chiusura anticipata per The Couple. Fin dalla prima puntata gli ascolti del nuovo reality show erano apparsi decisamente troppo bassi per una prima serata su Canale 5. Come se non bastasse, ogni nuovo appuntamento ha fatto registrare un vistoso calo di ascolti (quasi undici punti in meno di share il divario tra la prima e la quarta puntata).

Il colpo di grazia è arrivato domenica scorsa, quando il programma condotto da Ilary Blasi è precipitato ben al di sotto del 10,09% della scorsa puntato, risultato già ampiamente considerato sotto il livello di guardia. Un tonfo al 7,7% di share (con meno di un milione di spettatori) ha messo la parola fine a un reality mai decollato e proseguito anche peggio.

Mediaset ha deciso: chiusura anticipata per The Couple

The Couple segue così il destino de La Talpa. Anche il format condotto da Diletta Leotta non ha superato il test degli ascolti e Mediaset ha optato per la chiusura anticipata. Fine dei giochi dunque per il programma. La conduttrice Ilary Blasi dal canto suo si è resa protagonista di un gesto inaspettato davanti all’ennesimo risultato negativo incassato dallo spin-off del Grande Fratello.

Niente da fare per The Couple. L’ultima puntata del reality ispirato al format spagnolo Gran Hermano Dúo andrà in onda per l’ultima volta domenica 11 maggio. Il programma chiude i battenti a quota cinque puntate, tre in meno delle otto inizialmente previste. All’azienda di Cologno Monzese, preso atto dello scarso interesse del pubblico, sono rimaste poche alternative alla chiusura in largo anticipo della trasmissione.

Ancora non è chiaro se la coppia vincitrice si aggiudicherà davvero il sostanzioso montepremi da un milione di euro o se gli autori riusciranno a trovare qualche scappatoia per ridurre – e non di poco – la vincita finale. Non si è fatta attendere la reazione – evidentemente frutto della delusione – da parte di Ilary Blasi. Quando è stata diffusa la data della puntata finale di The Couple la conduttrice romana si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

The Couple chiude: Ilary Blasi reagisce così

Dal suo account Instagram la presentatrice ha rimosso ogni riferimento al reality show che avrebbe dovuto rappresentare un rilancio in grande stile dopo i mesi di assenza dalla televisione. Così purtroppo non è stato: la simpatia e la solarità di Ilary Blasi non sono bastate a risollevare le sorti di un programma che non è mai riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico a casa. È sopravvissuto solo il follow di Ilary Blasi al profilo ufficiale di The Couple.

Sono tutti scomparsi invece i post e i tag legati al reality, inclusi quelli in collaborazione. In tanti hanno interpretato questa reazione come una silenziosa ma decisa presa di distanza dall’insuccesso del programma. Non è il primo flop della lunga carriera della Blasi (pensiamo a Eurogames o a Star in the star). Del resto non c’è conduttore che possa vantare sempre e solo ascolti da record. Ma il gesto appare indicativo di alte aspettative andate deluse.

Al momento non risultano dichiarazioni o commenti della presentatrice a proposito della chiusura anticipata di The Couple. Tutto rimandato dunque all’ultima puntata del programma, prevista per domenica 11 maggio su Canale 5, dove Ilary Blasi proverà sicuramente a fare del suo meglio per chiudere dignitosamente uno show da cui tutti si attendevano di più.

Nel frattempo Mediaset proverà a riconquistare il terreno perduto con L’Isola dei Famosi, a sua volta reduce però dal poco lusinghiero risultato della precedente edizione con Vladimir Luxuria alla conduzione. Sarà un test decisivo anche per il genere reality. Bisognerà vedere se il cambio di squadra, con l’innesto di Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, sarà sufficiente a risollevare le sorti del programma dei naufraghi.