Mediaset, Io sono Farah si ferma prima di Ferragosto. Quando torna?

“Io sono Farah” sospesa (forse) fino a settembre. Un’altra famosa soap è pronta a sostituirla

L’estate televisiva di Canale 5 si anima di cambiamenti e questa volta a fare una pausa è Io sono Farah, la serie rivelazione con protagonista Demet Özdemir, che ha saputo conquistare milioni di telespettori fin dal suo esordio.

La soap si fermerà temporaneamete a partire dal 9 agosto e i fan dovranno aspettare il suo ritorno previsto a settembre. Ma non temete, si tratta di uno stop strategico voluto da Mediaset per tutelare una delle sue carte vincenti del palinsesto pomeridiano.

Gli ascolti record

In pochissime settimane, Io sono Farah è passato da novità estiva a vero e proprio fenomeno televisivo. Con punte che hanno sfiorato il 25% di share, la soap ha dominato la fascia del primo pomeriggio mentenendo incollati allo schermo migliaia di telespettatori, nonostare il periodo estivo tradizionalmente più debole per la tv generalista.

Proprio per questo motivo, Mediaset ha voluto congelare la programmazione durante la settimana di Ferragosto, quando l’audience si riduce fiosologicamente per via delle vacanze. In questo modo la rete mira a ripartire con un nuovo slancio a settembre senza bruciare episodi cruciali in un momenti di calo di attenzione. A ogni modo, la seconda parte della stagione sarà forte e coerente con gli standard di successo già ottenuti.

Il palinsesto rivoluzionato

Da lunedì 11 agosto il pomeriggio di Canale 5 cambierà volto. La nuova programmazione, nel dettaglio, prevede:

13:40: Beautiful (replica)

14:10: Forbidden Fuit (prima visione fino alle 15:15)

15:15 : If you love (doppio episodio)

17:20: La forza di una donna (puntata estesa fino alle 18:45 circa).

A prendere il posto di Io sono Farah sarà quindi If you love, un’altra soap turca che ha già riscosso ottimi risultati su Mediaset Infinity e ora sbarca in chiaro in tv. Un’altra storia d’amore pronta a conquistare il pubblico affezionato al melodramma in salsa anatolica.

Il successo delle soap turche

A giudicare dai dati, l’estate 2025 è chiaramente dominata dalle soap turche. La forza di una donna continua a macinare ascolti superando il 24% di sgare, Forbidden Fruit vola oltre i 2 milioni di spettatori e anche la prima serata viene conquistata da titoli come La notte nel cuore.

L’interrogativo più pressante è solo uno: quando tornerà in onda Io sono Farah? Al momento Mediaset non ha confermato la data ufficiale, ma le ipotesi più concrete parlano di un ritorno già il prossimo 25 agosto o al più tardi nela prima settimana di settembre. Il palinsesto definitivo sarà comunicato nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: la pausa sarà breve.