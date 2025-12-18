Mediaset Infinity sorprende il pubblico: torna la serie cult degli anni ’90 che ha fatto la storia della TV

Il regalo di Natale di Mediaset Infinity per il proprio pubblico è il ritorno di una serie cult degli anni ’90, tra le più belle e amate.

Grande regalo di Mediaset Infinity al proprio pubblico che riceve un regalo di Natale con qualche giorno d’anticipo grazie alla presenza nel catalogo di una delle serie tv più amate degli anni Novanta. Senza titoli che hanno dato ufficialmente il via alle serie tv che oggi spopolano sulle piattaforme di streaming molte produzioni non avrebbero visto la luce.

Negli anni Novanta, a dare ufficialmente il via alle serie tv moderne dedicate al drama degli adolescenti è stato Beverly Hills 90210 che, in dieci stagioni, ha raccontato la vita di un gruppo di ragazzi che si incontra al liceo affrontando insieme il cammino della vita. Dopo Beverly Hills, poi, ci sono state altre serie tv che, per anni, sono state trasmesse da Mediaset facendo compagnia a milioni di ragazzi per tantissimi anni e, proprio una di queste serie tv può essere rivista su Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity: il ritorno di una delle serie tv più famose e amate nel mondo

Dal 17 dicembre, grazie a Mediaset Infinity, potrete rivedere dalla prima all’ultima puntata le sei stagioni di “Dawson’s Creek”, la memorabile serie di culto che tra gli Anni 90 e l’inizio degli Anni 2000 ha raccontato il mondo degli adolescenti che vivono in un ambiente diverso rispetto a quello dei ragazzi di Beverly Hills 90210. La serie racconta la storia di quattro amici che, insieme, affrontano il percorso che li porta nel mondo degli adulti.

I protagonisti sono Dawson Leery (James Van Der Beek) che sogna di diventare regista, la dolce Joey Potter (Katie Holmes) che vive con la sorella dopo la morte della mamma e l’arresto del padre e che sogna di cambiare la propria vita grazie al successo scolastico; Pacey Witter (Joshua Jackson) che vive una situazione particolare a casa con il padre che lo considera un fallito e la dolcissima Jennifer che, dopo una vita fatti di sballi, lascia New York per vivere con la nonna e provare a rimettersi sulla retta via.

Nelle sei stagioni, Dawson, Pacey, Joey e Jen affrontano amori che nascono, amori che finiscono, tradimenti che mettono a rischio l’amicizia, ma anche problemi più grandi come la separazione dei genitori, ma anche l’inizio di una nuova vita lontano da Capeside, la piccola località che è sempre stata il loro sogno. La serie segue le vite dei personaggi non solo al liceo ma anche al college dove tutti e quattro fanno scelte di vita differenti che li portano anche a vivere lontano.

Nonostante tutto e nonostante l’incontro di nuovi amici, l’amicizia tra i quattro ragazzi non finisce ma diventa sempre più solida fino ad un finale super emozionante tutto da guardare. Con Mediaset Infinity, dunque, gli adolescenti degli anni Novanta potranno rivivere tutta la storia mentre i ragazzi di oggi avranno la possibilità di conoscere una delle serie tv più belle.