Mediaset Infinity, sezione film: tutti i nuovi arrivi

Se sei a caccia di una serata cinema da trascorrere comodamente sul divano di casa tua in compagnia di parenti e amici senza sottoscrivere un abbonamento, Mediaset Infinity è ciò che che fa per te. Con febbraio alle porte, l’applicazione di Mediaset che permette di rivedere tutte le serie tv e i programmi Mediaset già trasmessi, ha aggiornato il proprio catalogo con una selezione di film che vanno dalla classica commedia italiana campione d’incassi alle grandi produzioni hollywoodiane che regalano suspance e adrenalina per tutta la durata della pellicola.

Tra i film disponibili spunta L’ultima volta che siamo stati bambini, trasmesso da canale 5 il giorno dellla Memoria. Diretto da Claudio Bisio, il film racconta la storia di alcuni bambini che decidono di partire per la Germania per liberare l’amico Riccardo che, un giorno, scompare senza lasciare tracce. Dello stesso genere c’è anche Il bambino con il pigiama a righe.

Trai titoli italiani, ci sono diverse commedie come Vengo anch’io, film che racconta la storia di un assistente sociale con tendenze suicide, un’ex carcerata e un ragazzo autistico che si ritrovano a viaggiare insieme da Segrate al Salento ciascuno con un obiettivo ben preciso. Si ride, poi, con Tiramisù di Fabio De Luigi ma anche con Camere da letto, film diretto da Simona Izzo che racconta storie di vita quotidiana che si intersecano.

Mediaset Infinity: i film da guardare subito

Mediaset Infinity non dimentica gli appassionati del brivido e delle emozioni forti proponendo quelli che sono ormai dei classici del genere. Imperdibile è sicuramente Die Hard, film del 1995 che ha come protagonista indiscusso un formidabile Bruce Willis. Il catalogo Mediaset Infinity, poi, propone anche Shark e Shark 2 in cui degli squali pericolosissimi mettono in pericolo la vita di alcuni abitanti dell’Australia prima e degli Stati Uniti poi.

Per chi ama il thriller, invece, imperdibile è il film Nurse che ha come protagonista Abigail Russell che conduce una doppia vita. Di giorno è un’infermiera dedita al suo lavoro, mentre di notte uccide brutalmente uomini che tradiscono le loro mogli. Interessante anche Supereroe per caso che racconta la storia di Cedric da sempre sogna di diventare un grande attore e quando per caso gli viene affidato il ruolo da protagonista in un film di supereroi, “Badman”, pensa finalmente di poter sfondare ma, un giorno, perde la memoria causa di un incidente che gli stravolge la vita.

Quale film può guardare, invece, una persona romantica? Sicuramente Shall we dance? con protagonisti tre fuoriclasse assoluti come Richard Gere, Jennier Lopez e Susan Sarandon. Magic Mike, invece, è il film perfetto per chi ama la danza che è una bussola non solo verso la libertà ma anche verso il cuore di chi lo ha da tempo chiuso a chiave.

Tornando ai titoli italiani, infine, sono sicuramente adatti ad una serata home cinema Made in Italy, film di Luciano Ligabue con Kasia Smutniak e Stefano Accorsi; Amore a prima vista di Vincenzo Salemme e In questo mondo di ladri, commedia di Carlo Vanzina che racconta la storia di cinque vittime di una tragicomica truffa immobiliare che, dopo aver denunciato, scoprono che il truffatore l’ha fatta franca e, per vendetta, uniscono le loro forze per riavere ciò che hanno perso.