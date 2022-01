La piattaforma di streaming Mediaset Infinity è sempre più variegata e ricca di contenuti da quelli gratuiti come l’on demand di programmi e serie tv in onda sui canali Mediaset Free che pay con i diversi channel a pagamento tra cui Infinity+ con il suo catalogo di film e serie tv. Ma vediamo insieme le novità del mese di Febbraio 2022 su Mediaset Infinity, ricordando che per vedere i titoli dei “channels” è necessario abbonarsi a ogni singolo canale.

Mediaset Infinity – Infinity+ le serie tv in streaming a Febbraio 2022

Il channel Infinity+ di Mediaset Infinity, erede della precedente piattaforma pay Mediaset, ha un costo di 7.99€ al mese e un catalogo per lo più indirizzato sul fronte del cinema. Ma nonostante questo ogni mese vengono caricati alcune stagioni cofanetto di serie tv. A Febbraio dal 1° arriva la terza stagione di All American di cui è già disponibile la seconda, un drama a sfondo sportivo, ispirato alla vita del giocatore della NFL, Spencer Paysinger, All American è una serie su due famiglie provenienti da mondi completamente diversi, ognuna con le proprie vittorie, sconfitte e battaglie.

Dal 9 febbraio arriva in catalogo la sesta e ultima stagione di Superstore (disponibile anche la quinta) la divertente comedy che racconta le vite degli impiegati di un grande magazzino.

Mediaset Infinity le serie tv gratis in catalogo

Mediaset Infinity è la piattaforma di streaming on demand gratuita di Mediaset su cui possiamo trovare l’on demand dei programmi in onda sui canali Mediaset tra film e show, comprese anche le serie tv che si possono quindi recuperare dopo gli episodi settimanali ma di cui alcuni titoli sono disponibili anche in modalità cofanetto come per Sissi o Bosch. Sono disponibili per alcuni giorni gli episodi delle tante serie tv in replica in onda sui diversi canali durante il giorno da Chicago Fire e Chicago PD, al mattino su Italia 1, a NCIS in onda il pomeriggio.

In streaming si possono recuperare gli episodi di Chucky in onda in prima visione assoluta su Italia 1 in seconda serata (ogni episodio resta in streaming per 15 giorni), di All Rise 2, in onda su TopCrime (ogni episodio è disponibile per 1 settimana), di Kung Fu in onda il sabato pomeriggio su Italia 1 (e disponibile poi per 15 giorni in streaming) e di Roswell New Mexico (disponibile 15 giorni in streaming). Non sono invece disponibili on demand gli episodi di Manifest 3 in onda dopo mezzanotte la domenica sera su Canale 5 visto che i diritti streaming sono passati a Netflix dove sta dominando la Top Ten. A febbraio arriva in streaming gratuito la nuova fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, disponibile dall’11 febbraio.

Mediaset Infinity le novità dai channels

Oltre a Infinity+ su Mediaset Infinity è possibile abbonarsi ad altri canali tematici, ciascuno con un proprio abbonamento. Vediamo insieme alcune pillole delle novità in arrivo nei channels a febbraio 2022: