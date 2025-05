Sabrina Giuliodori è morta, lasciando un vuoto in tutta l’azienda Mediaset. Lei era la moglie del vicedirettore generale di Andrea Delogu.

Mediaset in lutto, morta Sabrina Giuliodori. L’annuncio di Federica Panicucci e Vecchi a Mattino 5

Tutta l’azienda Mediaset è in lutto: Sabrina Giuliodori, la moglie del vicedirettore generale dell’informazione Andrea Delogu è morta. Ad omaggiarla sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi durante la puntata di Mattino Cinque, trasmessa su Canale 5 martedì 27 maggio. “Ci stringiamo al nostro caro Andrea, ai suoi figli e alla sua famiglia“, hanno annunciato i due conduttori ricordando la compianta donna.

Chi era Sabrina Giuliodori

In chiusura della puntata di Mattino Cinque, il conduttore Francesco Vecchi ha dato l’annuncio della morte di Giuliodori. “Un grande lutto ha colpito la famiglia di Mediaset” – ha esordito lui – “con la scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie del nostro caro amico Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione”. A quel punto anche Federica Panicucci ha rivolto un pensiero alla donna scomparsa e ai suoi più grandi affetti, a cui è andata tutta la loro vicinanza.

“Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque, ci stringiamo al nostro caro Andrea” – ha continuato – “lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli e a tutta la famiglia. Con questa brutta notizia dobbiamo chiudere adesso, ci vediamo domani. Grazie per averci seguito come sempre“. Con la sua morte improvvisa, la donna lascia il marito Andrea e i due figli Leonardo e Giulia, oltre che i suoi affetti più cari.

Quando si terranno i funerali

Mercoledì 28 maggio alle ore 11, nella Chiesa di San Fedele, piazza San Fedele a Milano, si terranno i funerali di Sabrina Giuliodori, a cui verrà dato l’ultimo saluto. In queste ore si stanno stringendo attorno alla famiglia tanti volti Mediaset, per esprimere tutta la vicinanza nei loro confronti, in un momento così doloroso.