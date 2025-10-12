Mediaset, imbarazzo dopo Ballando: il gesto di un fan influente divide l’ambiente, c’entra la D’Urso

Barbara D’Urso continua a far parlare di sé per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo anni di lontananza dal panorama televisivo, per via della sua uscita di scena improvvisa dal palinsesto Mediaset, la conduttrice è tornata in una nuova veste e si sta cimentando nel ballo sulla pista più famosa della tv italiana. In queste ore è venuto fuori un retroscena che è stato raccontato da Hit su Affari Italiani. “Ballando con le Stelle e un fan di peso” – si legge sul giornale – “Giovanni Terzi manda un messaggio di giubilo a Barbara D’Urso“.

Mediaset e il “malumore” per il gesto di Giovanni Terzi

Hit fa una premessa e racconta il motivo del presunto malcontento di Mediaset per quello che ha fatto Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura che sta conducendo la nuova edizione del Grande Fratello. “Capita che alcuni messaggi di ‘giubilo’ vengano poco graditi da chi va a leggerli, soprattutto se questo qualcuno è chi scrive sui social quelle parole o i suoi diretti familiari“, si legge. Terzi ha infatti apprezzato sui social la performance di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle e, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe creato un po’ di malumore all’interno dell’azienda in cui la moglie Ventura sta lavorando.

“Coreografia strepitosa” – ha infatti scritto il giornalista, che è stato già concorrente del talent di Milly Carlucci proprio insieme alla moglie, quando ancora operava in Rai – “Pasquale La Rocca over the top e Barbara D’Urso eccezionale. Mi chiedo se la giuria guardi un programma diverso quando ballate voi“. Il commento ha dunque lasciato intendere la sua preferenza per il programma di Rai 1 rispetto alla concorrenza di Tu sì que vales su Canale 5. A far aumentare il disaccordo sarebbe tra l’altro stato proprio il fatto che lui abbia manifestato segni di apprezzamento nei confronti di Barbara D’Urso, ex regina di Canale 5 mandata via da Pier Silvio Berlusconi.

“Una mezza scivolata da parte di Giovanni Terzi, oppure si nasconde qualcos’altro dietro quel messaggio di giubilo verso Ballando con le stelle e Barbara d’Urso?“, ci si chiede. Intanto la conduttrice continua a dare il meglio di sé sulla pista da ballo, anche perché lei e la danza sono sempre state in sintonia. Nota a tutti è la sua forte passione per il ballo, tanto che negli anni la D’Urso ha anche preso lezioni private di danza classica da un coreografo, come ha dimostrato in più occasioni sui suoi profili social.