Mediaset, il palinsesto delle serie più amate: da Io Sono Farah a La Notte nel Cuore, quando e dove vederle

La fiction Mediaset si arricchisce di novità importanti dal punto di vista del genere e dello sviluppo. Ultimamente il pubblico sembra preferire le storie passionali con un ampio risvolto psicologico che strizza l’occhio al thriller. L’azienda di Cologno Monzese l’ha capito e propone diverse possibilità di evoluzione seriale che arrivano, in particolare, dalla Turchia.

Il rapporto con l’Italia è ottimo anche grazie a questo scambio di contenuti. L’Audience risponde bene e Mediaset ripropone i titoli più richiesti in palinsesto, ma recentemente l’avvenire di alcuni prodotti è stato al centro del dibattito social e non solo. Quindi è necessario chiarire – più di quanto non sia già stato fatto – l’evoluzione e la collocazione di palinsesto dei lavori più cercati dagli utenti. Nello specifico, i titoli in questione sono diversi: tutti con un destino da definire.

Mediaset, le fiction più amate dalla Turchia

Il ruolo di Mediaset Infinity, all’interno di quest’ampia rosa di scelte, diventa fondamentale perchè garantisce la possibilità di rivedere ogni episodio senza limiti di tempo o fruizione. Tutto completamente gratuito a eccezione di Infinity + che richiede un abbonamento ulteriore, ma le serie più amate sono senza costi aggiuntivi.

Il claim aziendale recita: “Riempi la tua vita di emozioni” e il pathos non manca neppure sul dispositivo principale. La piattaforma è sempre aggiornata pronta, nell’eventualità, a riproporre ogni episodio. È sufficiente premere il tasto Play sul titolo desiderato. Tornando alla serialità di Cologno Monzese, i titoli più in voga in questo momento sono numerosi: si comincia con If You Love, su Canale 5, la fiction vede protagonisti Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan. La storia ha tenuto gli affezionati con il fiato sospeso per tutta l’estate, gli episodi sono terminati i primi di settembre, ma restano a disposizione su Mediaset Infinity.

Quando e dove vedere i titoli più richiesti

Veniamo a un altro titolo forte nella scelta di Cologno Monzese: Io Sono Farah. La serie è andata in onda in estate, ma successivamente è stata trasmessa esclusivamente su Infinity per una questione di numeri. Le indiscrezioni lasciano intendere che potrebbe tornare in questi mesi. Con l’avvento dell’autunno, l’intenzione di Mediaset sembrerebbe quella di riproporre un titolo che aveva già avuto ottime premesse in fatto di ascolti nella parte più calda del periodo estivo.

Tradimento, invece, altra serie cult che rimanda alla Turchia, sta vivendo una storia nella storia. Si era vociferato, infatti, anche grazie ad alcuni rimandi sulla stampa nazionale, che la fiction potesse cambiare collocazione in palinsesto. Invece, fino a prova contraria, le cose non dovrebbero cambiare in corso d’opera: l’ultima puntata della serie è prevista per il prossimo 28 novembre 2025. In attesa di capire se e quando arriveranno i nuovi episodi c’è sempre la possibilità di rivederla in streaming sulla app di Mediaset.

La Notte nel Cuore e Innocence

Stesso discorso per La Notte nel Cuore: fiction in onda la domenica sera che sembrava essere destinata a un cambio di palinsesto. Eventualità smentita in maniera perentoria. La serie turca resta al proprio posto, al punto che le anticipazioni della prossima puntata – prevista per il 19 ottobre 2025 – sono già su Mediaset Infinity.

Gli altri titoli, che attualmente non sono più in onda sul piccolo schermo, ma restano ugualmente a disposizione degli utenti in streaming aspettando nuovi capitoli sono: Forbidden Fruit, La Forza di Una Donna ed Endless Love. Senza dimenticare la più cupa, ma non per questo meno intensa: Innocence. Tutti gli episodi sono nella sezione apposita dell’applicazione ufficiale dell’azienda di Cologno Monzese.

The Night Fall

Ultima, non per importanza: The Night Fall che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo italiano tra fine 2025 e inizio 2026. Le anticipazioni sembrano aver già conquistato i telespettatori. Il futuro di Mediaset è fatto anche di tanta fiction d’importazione, aspettando prodotti originali di genere come il ritorno dei Cesaroni. Dalla Garbatella a Istanbul c’è un filo rosso che unisce generazioni di telespettatori e che Cologno Monzese non intende spezzare.