I Cesaroni, nella nuova stagione anche Paolo Bonolis. Chi interpreterà

Non si fermano le riprese di quello che a ragione Davide Maggio ha definito «il reboot più atteso di sempre dal pubblico Mediaset». Sì, perché a marzo la storica produzione de I Cesaroni è tornata sul set per dare il primo ciak a una nuova stagione della serie che per anni ha fatto breccia nel pubblico italiano. Appuntamento ai primi mesi del 2026 per la messa in onda del nuovo ciclo di 12 episodi inediti per 6 prime serate.

Molte le new entry in un cast capace di far leva su volti già noti ai telespettatori (come Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci) per lanciarne altri – come Alessandra Mastronardi – destinati a diventare nel tempo punti di riferimento nel panorama attoriale di casa nostra, e non solo. Il cast de I Cesaroni si arricchirà di Ricky Memphis, Andrea Arru, Lucia Ocone, Chiara Mastalli, Melissa Monti, Fabio Rovazzi, Ludovica Longhini, Simone Faucci.

Sempre Davide Maggio ha fatto notare che alle tante novità in entrata nel cast de I Cesaroni – Il Ritorno se ne andrà ad aggiungere un’altra di assoluta eccezione. Nella stagione che fa segnare la rentrée della serie ispirata alla spagnola Los Serrano ci sarà anche Paolo Bonolis. Ma quale personaggio andrà ad interpretare lo storico conduttore televisivo?

Paolo Bonolis, chi interpreterà il conduttore nella nuova stagione de I Cesaroni?

La partecipazione di Paolo Bonolis nella prossima stagione de I Cesaroni è stata svelata da un servizio del TG5 che ha raggiunto Claudio Amendola e il resto del cast. Il servizio ha mostrato un po’ del backstage della serie ambientata nel quartiere romano della Garbatella (altra novità: la storica bottiglieria nel frattempo si è trasformata in un ristorante).

Nel video si intravede proprio il celebre conduttore, impegnato a chiacchierare con lo stesso Amendola (regista e protagonista della serie) e a schiaffeggiarlo per spronarlo a reagire alle infamie del destino. Paolo Bonolis sarà presente in un episodio come guest star e interpreterà la parte di se stesso. Il presentatore andrà ad aggiungersi al già nutrito elenco di guest star coinvolte nella serie.

Nel corso degli anni negli appuntamenti televisivi de I Cesaroni hanno fatto capolino diverse glorie giallorosse come Francesco Totti, Daniele De Rossi, Simone Perrotta (e altri giocatori della Roma). Ma si sono visti anche personaggi come Maria De Filippi e Alena Seredova. Non solo. Sono tanti i volti della tv e del cinema che sono apparsi nella serie: da Gigi Proietti a Alessandro Gassman, passando per Nino Frassica e Raoul Bova, Enrico Brignano e tanti altri.

Come anticipato, un’altra significativa novità di questa nuova stagione riguarda la storica bottiglieria della Garbatella. È stato lo stesso Amendola a rivelare che la bottiglieria si trasformerà in un ristorante vero e proprio. Una novità che non mancherà di stravolgere un po’ gli equilibri consolidati intorno al centro di gravità de I Cesaroni. È trapelato un altro dettaglio interessante sul personaggio di Ricky Memphis: il noto attore romano interpreterà il consuocero un po’ cialtrone e scapestrato (ma anche molto simpatico) di Giulio.