Il 17 marzo primo ciak per il sequel della popolare serie tv di Canale 5, con Claudio Amendola nel doppio ruolo di protagonista e regista. E per quanto riguarda il resto del cast…

I Cesaroni 7 o, meglio, I Cesaroni-Il ritorno: è questo, infatti, il titolo ufficiale scelto per la settima stagione della serie tv cult di Mediaset, il cui primo ciak (dopo alcuni slittamenti) è stato confermato per lunedì 17 marzo 2025. Da quel giorno, dunque, si riapriranno i battenti della mitica bottiglieria della famiglia protagonista della serie, capitanata come sempre da Claudio Amendola, forte sostenitore del ritorno della fiction anche in tempi non sospetti.

Claudio Amendola protagonista de I Cesaroni-Il ritorno

L’attore romano, che dopo la chiusura della serie (undici anni fa) si è dedicato ad altri progetti seriali, tra cui Nero a metà e Il Patriarca, torna quindi dietro il bancone della bottiglieria della Garbatella, una delle location principali sia della serie originale che di questo sequel.

Per Amendola la responsabilità sarà doppia: non è solo a capo del cast della serie, infatti, ma anche regista dei nuovi episodi (il cui numero non è stato ancora specificato). Per lui, insomma, I Cesaroni-Il ritorno sarà un progetto che lo vedrà coinvolto a 360 gradi.

Sul fronte della sceneggiatura, invece, a scrivere il sequel sono Federico Favot, Giulio Calvani, Valerio Cilio e Francesca Primavera (tutti già al lavoro sulla serie in passato), mentre a produrre è Verdiana Bixio di Publispei con Rti, già dietro le prime sei stagioni.

Chi c’è nel cast de I Cesaroni-Il ritorno?

Bocche cucite sul cast completo della serie, anche se qualche conferma c’è già. Abbiamo già detto del ritorno di Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni; l’attore sarà affiancato da altre tre vecchie conoscenze della fiction, ovvero Antonello Fassari, Max Tortora e Niccolò Centioni, che torneranno a vestire i panni di Cesare, Ezio e Rudi, rispettivamente il fratello, il migliore amico e uno dei figli del protagonista. Resta da chiarire la presenza o meno di altri componenti storici della serie, come Matteo Branciamore, Rita Savagnone, Micol Olivieri, Federico Russo e Elda Alvigini.

Elena Sofia Ricci sarà ne I Cesaroni-Il ritorno?

Poche speranze, invece, per rivedere Elena Sofia Ricci, la cui Lucia è stata presente fino alla quinta stagione della serie. L’attrice, che ha di recente lavorando con Publispei per I casi di Teresa Battaglia, ha confermato in un’intervista a Belve dell’autunno scorso che non farà parte della nuova stagione, ma che spera che il suo personaggio non sia fatto morire.

Alessandra Mastronardi sarà ne I Cesaroni-Il ritorno?

Anche Alessandra Mastronardi ha escluso la sua possibile presenza nel sequel. In più occasioni, infatti, l’attrice (la cui carriera è decollata grazie a I Cesaroni) ha ammesso di non avere interesse a riprendere il ruolo di Eva, personaggio ormai adulto e che, secondo lei, ha detto tutto quello che doveva dire.

Quando esce I Cesaroni-Il ritorno?

Le riprese della serie sarebbero dovute cominciare a novembre 2024, ma poi sono slittate prima a febbraio e poi a marzo 2025. Il set, quindi, rimarrà aperto almeno per tutta la primavera e anche per parte dell’estate: difficile pensare che I Cesaroni-Il ritorno possa andare in onda in autunno. Più plausibile, invece, l’ipotesi che la serie vada in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2026.

Dove vedere I Cesaroni in streaming?

Intanto, è possibile fare un rewatch della serie: le prime sei stagioni sono tutte disponibili sia su Netflix che (gratuitamente) su Mediaset Infinty.