Ora non ci sono davvero più dubbi: la settima stagione de I Cesaroni si farà e Claudio Amendola, tra gli ospiti della puntata domenicale di Verissimo, in onda oggi su Canale 5, ha anche svelato la data nella quale si batterà il primo ciak della nuova stagione ossia il prossimo 24 febbraio.

Le dichiarazioni di Amendola su I Cesaroni sono arrivate al termine di un’intervista durante la quale l’attore romano ha parlato principalmente del suo libro autobiografico, dal titolo Ma non dovevate andà a Londra? Un viaggio nella mia vita, e della seconda stagione de Il Patriarca, in partenza su Canale 5.

Quando la conduttrice Silvia Toffanin ha menzionato una data ben precisa, 24 febbraio 2025 appunto, Amendola ha confermato che quel giorno tornerà a vestire i panni di Giulio Cesaroni:

L’ultima stagione della serie ambientata alla Garbatella, quartiere di Roma, adattamento italiano della serie spagnola Los Serrano, che debuttò su Canale 5 nel 2006, è andata in onda praticamente dieci anni fa, nel 2014.

Nel giugno di quest’anno, Amendola, a TV Sorrisi e Canzoni, aveva confermato la settima stagione:

Lo scorso settembre, però, l’attore, a Il Messaggero, aveva parlato di problemi che hanno causato lo slittamento delle riprese e che hanno anche allarmato non poco i fan:

Non è confermato. Non vorrei parlarne, I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia.