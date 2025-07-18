Mediaset fa il botto con Gerry Scotti: canale 5 festeggia con La Ruota della Fortuna

La rivisitazione con la conduzione del famoso volto Mediaset pare abbia avuto risultati sorprendenti, un grande successo

Sembra proprio che Mediaset con l’inizio de La Ruota della Fortuna si stia “levando qualche sassolino dalle scarpe”. Finalmente l’azienda del Biscione torna a fare ottimi numeri in access prime time, cosa che non accadeva da tempo. Tant’è che è stato deciso per l’inizio della stagione televisiva autunnale di posticipare la ripartenza di Striscia la Notizia che, contro Affari Tuoi, ha fatto fatica a ottenere risultati positivi.

Gerry Scotti, ma anche Pier Silvio Berlusconi, possono dirsi più che soddisfatti perché il ritorno di un programma cult che ha fatto la storia della televisione italiana – ricordiamo che lo conduceva Mike Bongiorno – ha funzionato forse anche più delle aspettative.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa volare gli ascolti

Un esordio di tutto rispetto quello de La Ruota della Fortuna, tornato in onda su canale Cinque in access prime time con la conduzione di Gerry Scotti. Mediaset aveva riposto una grande fiducia nel format e, a quanto pare, le aspettative sono state più che rispettate.

Il programma – tornato in onda lo scorso 14 luglio – è stato visto da 3.643.000 spettatori per uno share del 21.91%, numeri davvero importanti per una fasica oraria che fino a questo momento stava vacillando, nonostante in termini di ascolti sia tra le più importanti. Da Mediaset fanno sapere che il game show condotto da Gerry Scotti ha raggiunto anche picchi del 27% di share.

Sembra, tra l’altro, che il programma sia stato visto da un pubblico piuttosto eterogeneo e questo vuol dire un’unica cosa: è piaciuto a tutti, tra adulti, uomini e donne e ragazzi. Un risultato che, seppur iniziale, lascia presagire grandi cose per il programma, che a quanto pare piace al pubblico e appassiona molto.

Alla vigilia del grande inizio Gerry Scotti aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si era detto molto entusiasta del programma, che come sappiamo è registrato. A Tv, Sorrisi e Canzoni, invece, prima che il programma iniziasse, aveva spiegato che andrà in onda per tutta l’estate e anche una parte d’autunno, Striscia la Notizia dovrebbe ripartire a novembre in una versione nuova.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti aveva spiegato come Antonio Ricci fosse a lavoro per rendere ancora più moderno e irriverente il famoso tg satirico. Visti i risultati ottenuti dal game show di Gerry Scotti in quella fascia oraria che lo stesso conduttore ha definito “la nuova prima serata degli italiani“, non è detto che in corso d’opera non si decida di raddrizzare il tiro e magari apportare qualche altro cambiamento.

Del resto la rete concorrente – Rai 1 – con Affari Tuoi, che sia l’ad Mediaset che Gerry Scotti hanno giudicato al pari di un gioco d’azzardo, ottiene risultati strepitosi e l’azienda del Biscione dovrà fare il massimo per ottenere buoni ascolti.