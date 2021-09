Per chiudere in bellezza l’estate e il suo classico palinsesto, Mediaset Extra ha messo in calendario due maratone ‘sblocca-ricordi’ una dopo l’altra. La prima l’abbiamo ampiamente spiegata una settimana fa, il 5 settembre infatti il canale 55 del digitale terrestre diventerà una sorta di temporary channel grazie alla celebrazione dei 30 anni di Non è la Rai con contenuti inediti come l’intervista al braccio destro di Gianni Boncompagni, Irene Ghergo, anima che ha portato in alto la storia di questo programma.

TvBlog però ha in serbo un’anteprima relativa a domenica 12 settembre ed è la maratona dedicata ai game show cult che hanno reso grande Fininvest (prima) e Mediaset (poi). Dall’alba alla notte, la programmazione di Extra si immergerà in un mix di puntate dedicate a trasmissioni come Ok, il prezzo è giusto?, La ruota della fortuna e Il gioco dei 9 mai ritrasmesse in TV. Occasione, dunque, per portare avanti l’operazione nostalgia che Mediaset Extra ha sempre avuto nel suo DNA fin dalla sua nascita, nell’autunno 2010.

Rivedremo il condominio dove nove VIP snocciolano gli aneddoti più curiosi chiedendo ai due giocatori in gara se ciò di cui parlano appartiene al vero oppure no. Riassaporeremo il gusto delle vittorie regalate dalla ruota di Mike cercando consonanti e le vocali per indovinare la frase celata dietro il magico tabellone, in più riascolteremo il tifo del pubblico del gioco condotto da Iva Zanicchi (e da Maria Teresa Ruta per l’ultima edizione) al grido di “Cento! Cento! Cento!“.

Non solo, nella cassaforte delle teche mediaset scoperchiata per un giorno ci sarà la possibilità di vedere alcuni appuntamenti tratti da altrettante trasmissioni diventati i fiori all’occhiello dei mitici anni ’80 e ’90. Qualche indizio? Pensate a quanti programmi ha condotto Marco Columbro per Canale 5, oppure a come si poteva provare a cercare l’anima gemella in tv ormai 30 anni fa, un gioco fatto appositamente…per creare coppie! Se siete amanti del revival in salsa game show, non rimane altro che aspettare il 12 settembre.