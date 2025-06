Mediaset e la sua stagione nera: se l’unica certezza resta (ancora una volta) Maria

Se non è un disastro su tutta la linea, poco ci manca. Gli ascolti deludenti dell’Isola dei Famosi indicano una volta di più che per Mediaset il fronte dei reality show ha assunto le forme di una vera e propria Caporetto. Stagione nera per l’azienda di Cologno Monzese che prima del programma dei naufraghi aveva già dovuto incassare una serie di flop. Poco sembra cambiare se il format presentato al giudizio degli spettatori è antico o nuovo.

Il pubblico non ha premiato Il Grande Fratello – ormai arrivato al quarto di secolo – ma ha bocciato anche La Talpa e soprattutto The Couple, lo spin-off del del GF rivolto alla coppie. Chiusura in anticipo anche per il reality a sfondo psicologico che segnava il ritorno in tv di Ilary Blasi. Ma neanche la verve della conduttrice romana è valsa a risalire la china. L’unica granitica certezza resta lei: Maria De Filippi, che si conferma signora degli ascolti di Mediaset.

Stagione nera per Mediaset: Maria De Filippi rimane l’unica certezza

Non sono soltanto i naufraghi dell’Honduras a fare SOS quest’anno. Anche lo share dell’Isola dei Famosi è pericolosamente colato a picco. A preoccupare è soprattutto la graduale erosione degli ascolti. Malgrado il grande impegno profuso da Veronica Gentili – sempre sul pezzo e professionale – il programma di Canale 5 si è inabissato fino a 1,7 milioni di spettatori, pari a uno share del 13,3%.

Appare netto il calo rispetto alla prima serata, quando L’Isola aveva conquistato il 18,9% di share. Più di cinque punti e mezzo di share persi per strada serata dopo serata. Perfino l’ennesima riproposizione di Pretty Woman sulla Rai ha battuto il programma dei naufraghi nella gara degli ascolti. Non stupisce allora che puntata dopo puntata la voce che parla di una chiusura anticipata anche per l’Isola si faccia sempre più concreta.

Una stella però continua a brillare nel firmamento di Mediaset: quella di Maria De Filippi. Non fa differenza che si tratti di talent o di dating show: il successo di pubblico con Maria è una costante. Amici è il talent più longevo della tv nostrana e malgrado i suoi ventiquattro anni di età – un’eternità per i tempi accelerati della tv – continua a sbaragliare la concorrenza. La finalissima di domenica 18 maggio ha messo in fila tutti.

L’ultima puntata di Amici – che ha assistito alla vittoria del ballerino Daniele Doria – ha lasciato le briciole alla concorrenza. Maria De Filippi ha raggiunto il 26,9% di share con 3 milioni e 786 mila spettatori. Staccato nettamente Bruno Vespa e il suo speciale di Porta a Porta su papa Leone XIV. Un copione di successi che si ripete con Uomini e Donne, sbarcato perfino in prima serata.

Lo show dei sentimenti è stato spostato nella fascia dell’access prime time di Canale 5, per rinvigorire una rete ammiraglia rimasta orfana di un’identità forte. Il duplice intento della mossa di Mediaset è apparso subito chiaro. In primo luogo cogliere l’occasione per infliggere il colpo di grazia a un concorrente diretto come Sognando Ballando con le stelle – scivolato sotto il 14% di share già al terzo appuntamento. Ma anche un test per sondare il potenziale del dating show in prima serata.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi

L’ultima puntata di Uomini e donne di venerdì 30 maggio, con la scelta di Gianmarco Steri, ha vinto (ma non stravinto) il confronto diretto tra talent. I dati dicono 17,2% di share e 2.969.000 spettatori per Maria, 16.2% e 2.354.000 telespettatori per Milly. Esperimento riuscito? Difficile dirlo. Di certo c’è che Maria De Filippi ha vinto ancora una volta nella gara degli ascolti e per giunta nello slot più ambito.

La conduttrice milanese si conferma sempre più volto di punta e “Re Mida” dell’Auditel. Pier Silvio Berlusconi appare pienamente consapevole della cosa. Non è sfuggita agli osservatori attenti di cose televisive la nota elogiativa divulgata dall’ad di Mediaset dopo la finale di Amici per complimentarsi con Maria De Filippi e tutta la sua squadra per l’eccellente lavoro svolto e aver «dimostrato ancora una volta che la televisione può emozionare, ispirare e lasciare il segno».

Un ringraziamento pubblico che la dice lunga sulla considerazione di cui gode la conduttrice – autentica regina dei format di successo – nei piani alti di Mediaset. Ma non è una novità. Un’altra certezza dovrebbe essere Temptation Island. Il programma condotto da di Filippo Bisciglia è pronto a tornare in prima serata a partire da giovedì 3 luglio, sempre con sei puntate e sette coppie. L’obiettivo? Bissare il successo dell’edizione 2024 e mostrare che la crisi nera gli ascolti non ha travolto tutti i reality.