Mediaset, dopo le feste si parte subito con C’è Posta per Te: quando torna Maria De Filippi

Le festività natalizie stanno per concludersi, e con loro va via anche un anno televisivo particolarmente intenso. Dopo il Capodanno, sulle reti Mediaset. torna Maria De Filippi con i suoi programmi di successo, anche se l’attesa sta crescendo soprattutto per il ritorno di C’è Posta per Te. La conduttrice ha di nuovo vinto la sfida degli ascolti ed è riuscita ad avere la meglio contro la concorrenza rappresentata da Milly Carlucci con Ballando con le Stelle. Tu sì que vales ha ottenuto ascolti interessanti con una media di 3 milioni e 973 mila spettatori, oltre che uno share pari al 27.06 %.

Torna C’è Posta Per Te su Canale 5

Maria De Filippi continua a trionfare nel palinsesto Mediaset, confermandosi una delle protagoniste della rete ammiraglia. Il dating show Uomini e Donne tornerà infatti il prossimo 7 gennaio, e poi continuerà la messa in onda del talent show Amici, messo in pausa per via delle festività natalizie. I due programmi hanno infatti sempre battuto la concorrenza della Rai e, secondo le probabilità, potrebbero continuare a tenere testa sugli altri prodotti televisivi anche dopo le feste. De Filippi non sarà tra l’altro solo alla guida di questi due format, ma anche del suo programma storico C’è Posta per Te.

Il tv show torna infatti in onda sull’ammiraglia Mediaset sabato 10 gennaio, e dovrà affrontare una dura sfida contro Antonella Clerici e la nuova edizione del talent The Voice Kids su Rai 1. Al momento non si sa chi avrà la meglio tra i due programmi, anche perché la conduttrice della Rai potrebbe mettere in seria difficoltà la messa in onda della trasmissione di Canale 5, soprattutto considerando le abilità della presentatrice Rai di catturare l’attenzione del grande pubblico italiano.

I dettagli sulla nuova edizione

Maria De Filippi affronterà ancora una volta le vicende personali e sentimentali e parlerà al cuore delle persone, dando dei preziosi consigli e delle chiavi di lettura utili per situazioni che non riescono a trovare da anni un lieto fine. Non mancheranno inoltre gli ospiti in studio, che regaleranno momenti unici ed emozionanti ai protagonisti del tv show. A recapitare gli inviti saranno i quattro storici postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi. Il format ha avuto un grande successo internazionale ed è stato esportato in più di 24 nazioni tra cui Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.