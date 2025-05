Mediaset, Cuore Nero (Siyah Kalp) di cosa parla e quando arriva la nuova serie tv turca

Mediaset ha deciso di puntare da tempo sulle soap operas turche, che ormai sono amatissime dai telespettatori. Recentemente l’azienda del Biscione ha acquistato i diritti di una nuova fiction che in Turchia sta spopolando già dallo scorso settembre, si chiama Cuore Nero – il titolo originale è Siyah Kalp – Valley of Hearts – e pare che abbia una trama davvero avvincente, che sorprenderà sicuramente il grande pubblico.

Le soap turche, approdate sul piccolo schermo nostrano ormai da qualche anno, registrano ascolti strepitosi e proprio per questo Mediaset ha deciso di accaparrarsi subito i diritti di uno sceneggiato che in Turchia è già un grande must. Cuore Nero al momento è composta da un’unica stagione di 19 episodi ma, visto lo straordinario successo ottenuto, con molta probabilità potrebbe esserci un seguito. Per quanto riguarda la messa in onda, sebbene non sia stata comunicata una data ufficiale, presumibilmente potrebbe approdare sulle reti Mediaset quest’estate, quando il palinsesto cambierà in vista dell’interruzione stagionale di Uomini e Donne.

Di cosa parla Cuore Nero, la nuova soap opera in arrivo in Italia

E’ noto come a partire da giugno molti programmi televisivi Mediaset “vadano in vacanza”, ma l’azienda non vuole deludere i suoi telespettatori – ne tantomeno perdere ascolti – e da sempre “rimpiazza” Uomini e Donne e altri appuntamenti seguitissimi con serie televisive che si tramutano subito in grandi successi. Dunque Cuore Nero potrebbe arrivare su Canale Cinque proprio a partire da quest’estate, a meno che non si decida di far slittare la messa in onda in autunno. Da comprendere se sarà collocata nel daytime o in prima serata.

Siyah Kalp pare che abbia tutte le carte per essere apprezzata anche dal pubblico italiano, la soap infatti è stata prodotta da TIMS&B nel 2024, si tratta degli stessi produttori dell’amatissima Terra Amara. Molti dei protagonisti, inoltre, arrivano proprio dalle serie tv turche già conosciute dal pubblico italiano. Le trame di Cuore Nero – che promettono di essere intricatissime – sono ambientate a Capadoccia. Protagonisti sono due fratelli gemelli, Nuh e Melek che, abbandonati dai loro genitori appena nati, crescono coltivando un terribile odio nei confronti della madre, che decideranno di rintracciare per rivendicare i loro diritti di figli.

Al termine della ricerca scopriranno che la donna ha sposato un uomo molto potente, Samet Sansalan, già padre di Cihan, con cui ha avuto un figlio Esat. La madre farà di tutto per tenere lontani i due gemelli dai suoi familiari, ma loro – intenzionati a “fargliela pagare” – grazie all’amicizia con il primo figlio di Samet riusciranno ad avvicinarsi comunque molto alla sua famiglia. Non mancheranno intrighi amorosi, liti e chi ne ha più ne metta. Uno dei due gemelli, Nuh – ad esempio – si innamorerà della nipote di Samet, Sevilay, figlia della sorella Hikmet. La ragazza però ha già un matrimonio combinato con un uomo molto ricco e per questo motivo la zia, madre dei due gemelli, farà di tutto per allontanare Nuh dalla giovane nipote.

Nel cast di Cuore Nero il pubblico, come detto, ritroverà molti dei volti più noti delle serie turche. Direttamente da Endless Love troveremo Burak Sergen, dal Tradimento Aras Aydin, da Terra Amara Esra Dermancioglu, Ece Uslu e Bülent Polat, tutti attori che sono già entrati nel cuore del grande pubblico.