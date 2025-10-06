Mediaset, il finale di Tradimento: da cosa potrebbe essere sostituita la soap turca

Il mese di novembre si preannuncia ricco di scossoni per le reti Mediaset, pronti a rivedere la propria offerta televisiva in prima e seconda serata. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, ecco arrivare le conferme sui primi cambiamenti.

La soap opera turca Tradimento è ormai vicina al gran finale, mentre La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti, potrebbe presto lasciare spazio al ritorno di Striscia la notizia. Una serie di mosse che non fanno che sottolineare la volontà di Mediaset di mantenere alta la competitività, soprattutto di fronte alla concorrenza serrata con i colossi di Rai 1.

L’addio di Tradimento

Dopo aver conquistato il pubblico italiano con intrecci familiari e colpi di scena in perfetto stile turco, Tradimento si prepara a salutare i telespettatori di Canale 5. La soap, che ha ripreso la sua programmazione a fine agosto dopo la pausa estiva, ha registrato numeri importanti: oltre 2,3 milioni di spettatori medi a puntata con uno share stabile tra il 16 e il 17%.

Performance notevole che conferma il successo delle soap turche di Canale 5, ormai autentiche protagoniste del day time italiano. Con il finale previsto per novembre, Mediaset dovrà ora decidere come colmare questo vuoto narrativo.

Io sono Farah in pole position

Non è escluso che a raccogliere il testimone di Tradimento sarà un’altra produzione turca che aveva già riscosso molto successo durante l’estate, Io sono Farah.

La serie è stata apprezzata per la qualità della narrazione e per la profondità data a ogni personaggio e potrebbe quindi diventare la nuova scommessa di Canale 5 per il prime time di venerdì. Un giorno della settimana tutt’altro che semplice, considerando che Rai 1 continuerà a puntare su format di intrattenimento forti come The Voice, condotto ormai da tempo da Antonella Clerici.

Se la scelta verrà confermata, si tratterò di un segnale chiaro: Mediaset punta a consolidare il proprio rapporto con il pubblico appassionato delle soap, e non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo cavallo di battaglia che assicura ottimi ascolti con costi contenuti.

La Ruota della Fortuna a rischio

Non solo prime time: anche la fascia dell’access prime time di Canale 5 potrebbe subire cambiamenti significativi. La Ruota della Fortuna ha sorpreso tutti con gli ottimi ascolti, circa 4,7 milioni di telespettatori a puntata, superando perfino il “fenomeno” Affari Tuoi su Rai 1 (4 milioni di spettatori e al 21-22% di share).

Numeri che hanno restituito slancio a Canale 5 in una fascia oraria considerata strategica, ma che ora potrebbero essere messi in discussione dal ritorno di Striscia la notizia, confermato con una promo apparsa di recente sui social ufficiali.

Il ritorno del celebre programma di Antonio Ricci non è però esente da rischi. Negli ultimi anni il programma aveva registrato un calo di ascolti evidente: poco più di 3 milioni di spettatori medi, pari al 15% di share, contro i picchi di 5 milioni ottenuti dai competitor sulla Rai. Un gap evidente che aveva sollevato più di una riflessione interna a Mediaset e che aveva aperto la strada al rilancio de La Ruota della Fortuna.

Il dilemma ora è chiaro: da un lato la forza simbolica e ormai storica di Striscia, marchio di fabbrica del Biscione; dall’altro i dati concreti di un game show che ha dimostrato di poter invertire la tendenza e riportare il pubblico in massa sulla rete ammiraglia.