Mediaset, cambio programmazione La Forza di Una Donna. Cosa succede
Rivoluzione nel palinsesto di Canale 5: dal 18 maggio La forza di una donna lascia il pomeriggio a Racconto di una notte. Quando andrà in onda il gran finale con il matrimonio di Bahar e le anticipazioni sulla nuova serie turca con Burak Deniz.
Il palinsesto di Canale 5 si prepara a una vera e propria rivoluzione primaverile che coinvolge le sue produzioni turche più amate. A partire da lunedì 18 maggio, la fascia pomeridiana subirà una trasformazione radicale: La forza di una donna cederà il testimone per lasciare spazio al debutto quotidiano di Racconto di una notte.
Il gran finale in prima serata
Per i fan di Bahar, l’attesa per l’atto conclusivo si sposterà dal pomeriggio al prime time. Dopo aver accompagnato il pubblico nelle ore pomeridiane fino al 17 maggio, la serie osserverà una breve pausa per poi tornare in grande stile con l’ultima, attesissima puntata di venerdì 22 maggio. Sarà un appuntamento speciale, una serata evento dedicata alla chiusura di tutti i cerchi narrativi.
Le trame promettono un epilogo all’insegna della serenità, un traguardo meritato dopo tante sofferenze: Bahar e Ceyda celebreranno il loro legame indissolubile con un doppio matrimonio da sogno. Circondate dall’affetto dei propri cari, le due protagoniste uniranno le loro vite a quelle di Arif e Raif, chiudendo la serie con un trionfo dei sentimenti che promette di emozionare i telespettatori fedeli.
La nuova scommessa del pomeriggio: Racconto di una notte
Mentre Bahar si prepara ai saluti, Mahir e Canfeza diventeranno i nuovi volti fissi del daytime. Da lunedì 18 maggio, nella fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:45, Canale 5 trasmetterà gli episodi di Racconto di una notte, la dizi che ha già iniziato a farsi conoscere nelle domeniche di prima serata.
La storia si preannuncia densa di tensioni e segreti oscuri. Al centro della vicenda c’è il conflitto di Mahir, costretto dalla famiglia a un matrimonio riparatore con Sila per preservare l’onore della casata Yilmaz. Tuttavia, la verità dietro la gravidanza della donna e le trame vendicative del commissario Rasit, pronto a tutto pur di distruggere Kursat per i fantasmi del passato, creeranno un intreccio di inganni che terrà il pubblico incollato allo schermo, nel tentativo di