Le soap turche di Canale 5 subiscono importanti modifiche di palinsesto con il ritorno di Uomini e Donne e Amici: ecco tutti i cambiamenti dal 7 gennaio

Mediaset, cambio programmazione dal 7 gennaio 2026: cosa succede a La Forza di una Donna e Io sono Farah

Importanti cambiamenti in arrivo nel palinsesto pomeridiano e serale di Canale 5 a partire da domani, martedì 7 gennaio 2026. Le soap turche La Forza di una Donna e Io sono Farah subiscono significative modifiche di programmazione con il ritorno dei programmi di punta del daytime di Maria De Filippi.

La Forza di una Donna perde il doppio appuntamento

Fine dei doppi appuntamenti giornalieri in compagnia di Bahar Çeşmeli. Con il ritorno in daytime di Uomini e Donne e di Amici, La Forza di una Donna rinuncia allo slot delle 18.10 già da mercoledì 7 gennaio 2026.

La serie con protagonista Özge Özpirinçci, che tra qualche settimana andrà in onda con la terza e ultima stagione, proseguirà la sua corsa dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 15.30 circa, giorno nel quale darà poi la linea a Verissimo di Silvia Toffanin.

Nessun appuntamento previsto in prima serata per La Forza di una Donna, a differenza di Forbidden Fruit, che invece andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna da giovedì 8 gennaio 2026.

Una scelta, quella di ridurre la presenza in video di Bahar, fatta anche per preservare le restanti puntate della soap, che si concluderà definitivamente con la sua terza stagione.

Io sono Farah torna in versione mini

Anche Io sono Farah con Demet Özdemir subisce importanti modifiche. A partire sempre da domani, le nuove puntate pomeridiane torneranno a essere trasmesse in versione mini con episodi di brevissima durata (circa 15 minuti) che andranno in onda dalle 14.00 alle 14.15 circa, al termine di Beautiful e subito prima dell’inizio di Forbidden Fruit.

In prima serata, come già annunciato, la soap non andrà più in onda il martedì sera ma è stata spostata al lunedì sera, perdendo anche il formato della doppia puntata. Il primo appuntamento con il nuovo orario è previsto per lunedì 12 gennaio.

Dentro la Notizia si allunga

A beneficiare del cambio di palinsesto è anche Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, che tornerà in onda con la programmazione originaria, e dunque dalle 16.55 alle 18.40 circa, occupando lo spazio lasciato libero qualche settimana fa per il secondo appuntamento con La Forza di una Donna.

Il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5

Ecco il nuovo schema degli orari del daytime feriale di Canale 5 dal 7 gennaio:

14.00: Io sono Farah (versione mini)

14.45: Uomini e Donne

16.10: La Forza di una Donna

16.25: Amici

16.55: Dentro la Notizia

18.40: Caduta Libera

Il palinsesto del sabato pomeriggio prevede invece:

15.30 circa: La Forza di una Donna

16.30: Verissimo con Silvia Toffanin

Con questi cambiamenti, Mediaset ridisegna completamente la propria offerta pomeridiana e serale, bilanciando le soap turche con il ritorno dei format storici del Biscione.