Mediaset, cambio programmazione ferragosto: cosa succederà alle soap turche

Ferragosto si avvicina e Mediaset si prepara a rivedere la propria programmazione per adattarsi alle esigenze del pubblico. Come ogni estate, infatti, la settimana centrale di agosto segna un netto calo nella fruizione dei contenuti a causa delle vacanze e delle giornate trascorse all’aperto. Proprio per questo motivo, anche nel 2025, il Biscione opta per una rimodulazione strategica di alcune sue proposte di punta.

Al centro della revisione ci sono le amatissime soap turche, diventate ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori italiani. Tra queste spiccano Io sono Farah e La notte nel cuore, due titoli che hanno saputo conquistare il pubblico pomeridiano e serale di Canale 5. Ma cosa accadrà esattamente in quei giorni di agosto? Gli appassionati devono aspettarsi delle sospensioni, ma anche qualche sorpresa che non passerà inosservata.

Ovviamente le modifiche al palinsesto non saranno dettate da un calo di interesse — anzi, gli ascolti parlano chiaro — ma da una scelta precisa dell’azienda per preservare il successo delle serie in un periodo notoriamente più “vuoto” dal punto di vista Auditel. Perchè sprecare due potenze come quelle dei titoli sopracitati?

La strategia dell’azienda televisiva

Durante la settimana che va dall’11 al 17 agosto, Io sono Farah si fermerà temporaneamente. La decisione è stata presa per non “bruciare” episodi importanti in una fase dell’anno in cui una parte consistente del pubblico potrebbe non essere davanti alla TV. Una mossa di tutela, quindi, per mantenere alta l’attenzione su una serie che, sin dalle prime puntate, ha dimostrato di essere una scommessa vinta per Canale 5.

Al posto di Io sono Farah, il pubblico potrà seguire una doppia puntata della soap If You Love, trasmessa in prima visione assoluta: una scelta che consente a Mediaset di non lasciare scoperta la fascia oraria pomeridiana, offrendo comunque contenuti inediti e coerenti con il gusto del pubblico appassionato di drammi sentimentali turchi.

Discorso differente per La notte nel cuore, la soap in onda in prima serata la domenica, che ha beneficiato recentemente di ascolti crescenti grazie all’ottimo traino di La ruota della fortuna. Anche in questo caso, però, Mediaset ha scelto di sospendere temporaneamente la programmazione. L’episodio previsto per domenica 17 agosto non andrà in onda e la fiction tornerà a settembre con nuovi episodi già inseriti nel palinsesto autunnale.

Nel frattempo, Io sono Farah continuerà a presidiare la fascia del tardo pomeriggio con puntate extra-large in alcuni giorni, dalle 17:15 fino alle 18:45 circa. L’obiettivo è quello di agganciare e consolidare l’audience per Sarabanda, il game show condotto da Enrico Papi, previsto subito dopo. Una strategia che conferma l’intenzione del network di sfruttare al meglio ogni fascia oraria, anche durante il periodo estivo. Quello che è certo è che i fan delle soap turche possono stare tranquilli: si tratta solo di una pausa estiva.