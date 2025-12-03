Mediaset, cambio programmazione: cosa succede a La forza di una donna, perché salta la striscia del Grande Fratello

Dicembre di cambiamenti a casa Mediaset, che ha deciso di rivoluzionare il palinsesto di Canale 5. Le novità in programma riguardano la soap turca La Forza di una donna e Ia striscia quotidiana de Il Grande Fratello. Una decisione presa probabilmente per far fronte ai bassi ascolti ottenuti dal reality condotto da Simona Ventura, che è prossimo alla chiusura. Nonostante l’arrivo dell’iconica conduttrice Il Grande Fratello non è tornato ai fasti di un tempo, e a nulla sono valsi i tentativi per renderlo più appassionante.

Anche la striscia quotidiana ha perso spettatori e questo ha rischiato di condizionare anche l’affermazione di Avanti un altro. Vista la situazione critica la dirigenza Mediaset è corsa ai ripari e ha cambiato l’assetto del pomeriggio di Canale 5 che ha una programmazione ben definita. Ovviamente il cambio di rotta ha coinvolto anche La Forza di una donna, dizi turca di successo che ottiene sempre alti ascolti. I fan della soap si sono subito allarmati e hanno temuto di non vederla più.

Già in passato la rete del Biscione ha sospeso le dizi per fa fronte alle diverse problematiche del palinsesto. Da Tradimento, sospeso la scorsa estate in fase conclusiva per poi tornare a Settembre, a Segreti di Famiglia ma anche Io sono Farah: le dizi turche che non hanno avuto una continuità sono molte. Oggi però Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento de La Forza di una donna: i fans potranno vedere nelle stesso giorno ben due puntate, anche se in orari diversi. Ecco qual è la nuova programmazione disposta per Canale 5.

La Forza di una donna, quando va in onda: doppio appuntamento

La Forza di una donna andrà in onda nel suo orario consueto, tra Uomini e Donne e Amici e poi nella fascia che fino al 30 Novembre era riservata a Il Grande Fratello ossia le 18.10. In seguito, come da programma, ci sarà Avanti un altro. Come si evince dall’orario si deduce che Dentro la Notizia, condotto da Gianluca Nuzzi, sarà privato di 15 minuti.

Una scelta che appare studiata e che, probabilmente, si rivelerà vincente per l’Auditel della rete ammiraglia di Berlusconi. I fans de La Forza di una donna hanno rivelato sui social tutto il loro entusiasmo. Del resto la dizi turca si è rivelata un successo sin dal suo debutto: amori, intrighi, passioni e colpi di scena caratterizzano la trama di questa soap, che emoziona il pubblico puntata dopo puntata.

Mediaset, il nuovo cambio di palinsesto sorprende

Il nuovo cambio di palinsesto attuato per il mese di Dicembre da Mediaset sorprende. E’ una decisione mirata ad incidere sugli ascolti di Canale 5. Del resto La Forza di una donna posta nel preserale può fare da traino all’imminente debutto della nuova edizione di Caduta Libera, che com’è noto sarà condotta da Max Giusti.

Quest’ultimo è tra i nuovi volti di Mediaset ed è destinato ad condurre diversi format. Sostituire Gerry Scotti non sarà facile, ma Giusti sembra avere le carte giuste per conquistare il pubblico e lo share del preserale di Canale 5. Per ora non sono previste altre grandi manovre, ma non sono esclusi altri cambiamenti.