Mediaset, cambio palinsesti: le soap cancellate e quelle che vedremo in tv

I palinsesti estivi di Mediaset cambiano e diverse soap si fermano: ecco quelle cancellate e quelle che continueranno ad andare in onda.

Con l’arrivo dell’estate, tante trasmissioni si fermano ed altre continuano ad andare in onda con format più leggeri. I palinsesti, così, subiscono variazioni che portano alla cancellazione di programma, ma anche di soap opera spesso molto amate dal pubblico. Se Raiuno ha sospeso da tempo la messa in onda de Il paradiso delle signore rinviando a settembre la trasmissione delle puntate della decima stagione, Mediaset ha continuato a trasmettere Tradimento, la soap opera turca che, su canale 5, ha sostituito Terra amara, giunta al capolinea.

Oltre ad essere trasmesso nel primo pomeriggio, Mediaset ha continuato a puntare su Tradimento anche nella prima serata del venerdì conquistando ascolti importanti. Nonostante il buon riscontro di pubblico, però, il palinsesto della settimana che va dal 30 giugno al 4 luglio 2025 cambia.

Palinsesti Mediaset: cosa cambia per le soap opera

Le due date da segnare sul calendario per chi segue costantemente i programmi Mediaset sono il 2 e il 3, giorni in cui andranno in onda rispettivamente la finale dell’Isola dei Famosi 2025 e la prima puntata di Temptation Island 2025. Il palinsesto di tutta la settimana, però, prevede diverse novità a partire dalla cancellazione di Tradimento. La soap opera turca sarà sospesa per tutto il periodo estivo e tornerà in onda solo a settembre con il gran finale.

Le novità, però, non finiscono qui perché le altre soap che continueranno ad andare in onda subiranno comunque dei cambiamenti in merito all’orario. La forza di una donna andrà in onda alle 15.15 mentre The Family alle 16.28. Da giovedì 4 luglio, con la fine del daytime dell’Isola dei Famosi, The Family andrà in onda alle 16 regalando una puntata molto più lunga ai telespettatori di canale 5.

La forza di una donna, invece, oltre all’appuntamento quotidiano, non andrà in onda in prima serata venerdì 4 luglio per lasciare spazio ad una puntata extra di Paperissima Sprint e al Mondiale per club.

Da lunedì 30 giugno, inoltre, nel primo pomeriggio di canale 5 debutta una nuova soap opera turca. S’intitola Forbidden Fruit e racconta la storia Ender, sposata con il noto uomo d’affari Halit Argun, che per ottenere dei vantaggi dal divorzio, decide di ingaggiare Yildiz Yilmaz come cameriera personale del marito affinché lo seduca. La situazione, però, ben presto, le sfuggirà di mano.

Dal 30 giugno 2025, dunque, i palinsesti Mediaset dedicati a canale 5 sono ricche di novità e sorprese. Nonostante l’estate, dunque, la tv di Pier Silvio Berlusconi continua a tenere compagnia ai telespettatori regalando nuove emozione, nuove serie da seguire e tanti colpi di scena.