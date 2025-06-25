Temptation Island, spoiler registrazioni: la data, le coppie, come è affondata la barca, il colpo di scena mai visto prima, Bisciglia

Il reality sta per iniziare, l’attesa è finita e anche quest’edizione – stando alle anticipazioni – promette di essere una “bomba”

Temptation Island è ormai stato registrato e il programma andrà in onda a partire dal prossimo 3 luglio, in prima serata, su Canale Cinque. Il reality delle coppie terra compagnia al pubblico con ben sei appuntamenti in prime time e, secondo quanto ha anticipato il conduttore Filippo Bisciglia, anche in quest’edizione non mancheranno colpi di scena.

Mentre cresce l’attesa dei fan del programma, che non vedono l’ora di conoscere le dinamiche che si saranno create senza ombra di dubbio tra i vari protagonisti, le sei coppie sono già state presentate sul profilo ufficiale del programma. Il conto alla rovescia è ormai iniziato e Bisciglia, in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha fatto una serie di rivelazioni interessanti.

Temptation Island torna in onda, tutto quello che si deve sapere

Le coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island sono: Denise e Marco, Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, Sarah e Valerio e Lucia e Rosario. A giudicare dai video di presentazione comparsi sul profilo Instagram del programma si tratta di tutti personaggi ben assortiti. Sebbene non siano stati resi noti i nomi di tentatori e tentatrici, pare che rivedremo alcuni volti già conosciuti, come Francesco Farina, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

La grande novità di quest’edizione di Temptation Island è il cambio di location, dopo 11 anni il reality si è spostato in Calabria ed è stato girato nel villaggio Calandrusa Beach & Nature Resort, in provincia di Catanzaro. Un cambiamento che sarà stato dovuto a logiche di produzione e che è anche una ventata di novità per il pubblico. Bisciglia ha raccontato che i due villaggi – quello delle donne e degli uomini – questa volta sono molto più distanti, ci sono poi due bellissime piscine da cui si vede il mare e altre novità, anche se alcuni ambienti – come il pinnetu – sono stati ricostruiti.

Il conduttore ha spiegato che i colpi di scena inizieranno fin dalla prima puntata, anticipando anche che a una coppia accadrà qualcosa che non si era mai visto prima, chiarendo però che non si tratta di una proposta di matrimonio: “Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine“. Nel corso delle registrazioni di Temptation Island non sono mancati gli imprevisti, come l’incidente che ha visto coinvolta un’imbarcazione della produzione che ha urtato un relitto e si è spiaggiata, per fortuna non c’è stato alcun ferito: “Un inizio frizzante, porterà fortuna!”, ha rassicurato Bisciglia.

Le immagini di quel momento, però, pare che non saranno trasmesse poiché sarebbero irrilevanti ai fini del racconto. Il conduttore ha, dunque, anticipato che ne vedremo delle belle, non ci resta di aspettare la prima puntata di Temptation Island e scoprire cosa accadrà.