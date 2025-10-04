Mediaset cambia il palinsesto di sabato 4 ottobre: cosa succede a La forza di una donna e Beautiful

Mediaset annnuncia un nuovo cambio di palinsesto per sabato 4 ottobre 2025. Una modifica che coinvolge alcune delle soap più amate dal pubblico di Canale 5, Beautiful e La forza di una donna, costrette a rivedere la propria collocazione oraria per lasciar spazio alla striscia quotidiana del Grande Fratello.

Sabato 4 ottobre segnerà dunque una piccola rivoluzione nel palinsesto della rete ammiraglia, con Beautiful che slitterà e La forza di una donna che si accorcerà.

Beautiful slitta: spazio extra al daytime del Grande Fratello

Il sabato pomeriggio di Canale 5 si apre con un piccolo ma significativo spostamento che interesserà Beautiful. La soap americana in onda da trent’anni e ancora oggi seguitissima subirà un posticipo nella messa in onda.

Alle 13:40, infatti, la rete proporrà al striscia daytime del Grande Fratello, che in questa edizione condotta da Simona Ventura sta cercando di riconquistare il pubblico con nuove dinamiche e un cast più variegato.

Lo spazio quotidiano dedicato agli inquilini della Casa durerà fino alle 14:05, andando così a ridurre la finestra oraria di Beautiful, che prenderà il via con circa venti minuti di ritardo. L’episodio della soap americana, in prima visione assoluta, andrà quindi in onda dalle 14:05 alle 14:40 circa.

La forza di una donna, puntata ridotta

A pagare il prezzo maggiore del cambio nel palinsesto sarà La forza di una donna, la soap turca che negli ultimi mesi ha trovato un’accoglienza calorosa da parte del pubblico italiano, sempre affamato di questo genere di prodotti televisivi.

Normalmente, la serie che racconta le vicende di Bahar e Sarp viene proposta in puntate extra large nel weekend, con un formato pensato per trainare al meglio Verissimo di Silvia Toffanin. Per sabato 4 ottobre, invece, La forza di una donna partirà alle 14.40 e durerà circa dieci minuti in meno rispetto alla settimana precedente.

La puntata si concluderà come di consueto, alle 16:30, ed è quindi garantito un appuntamento di lunga durata rispetto al daytime feriale, quando la soap trova spazio soltanto per un quarto d’ora al giorno, incastonata tra Uomini e Donne e il daytime di Amici 25, entrambe produzioni targate Maria De Filippi.

Uns strategia che guarda al reality

Il cambio di palinsesto riflette una precisa strategia editoriale, ovvero garantire una maggiore visibilità al Grande Fratello, che rimane uno dei programmi di punta del portfolio Mediaset. La striscia quotidiana del sabato pomeriggio diventa così un elemento chiave nella costruzione della narrativa del reality, uno spazio pensato per mantenere alta l’attenzione e la tensione del pubblico anche al di fuori del prime time.

Alla conduzione, Simona Ventura ha impresso un nuovo ritmo al format eha voluto puntare sulla valorizzazione delle relazioni tra i concorrenti. Il che ha restituito centralità al racconto corale all’interno della Casa.