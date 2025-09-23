Mediaset cambia il palinsesto di Canale 5: stop a La forza di una donna e tanti ritorni

Il palinsesto di Canale 5 è pronto a subire un cambiamento significativo con l’arrivo dell’autunno televisivo. Meglio dire, il ritorno alla routine, con significative novità. Le strategie editoriali della rete ammiraglia di Mediaset stanno infatti portando a una serie di variazioni che interesseranno il pubblico sia nel pomeriggio che nella prima serata. Tra sospensioni, spostamenti e ritorni molto attesi, la programmazione domenicale non sarà più la stessa.

A cambiare, in particolare, è la fascia del daytime festivo, quella che da tempo accompagna milioni di spettatori tra relax e intrattenimento leggero. Dopo settimane di messa in onda, una delle soap più amate del momento si prepara a salutare temporaneamente la domenica, per lasciare il posto a un format storico che, anno dopo anno, continua a confermarsi come una delle colonne portanti dell’universo Mediaset.

Ma non è tutto: anche la prima serata domenicale manterrà la sua identità, con un prodotto internazionale che ha già conquistato il pubblico e che sarà chiamato a misurarsi con la fiction di punta proposta dalla concorrenza.

Stop alla soap turca e nuovo spazio per Amici 25

Dal 28 settembre, il pomeriggio di Canale 5 non ospiterà più La forza di una donna, la serie turca che ha appassionato i telespettatori con le vicende drammatiche e familiari di Bahar. La soap, tuttavia, non sparirà del tutto: continuerà a occupare la programmazione feriale e sarà potenziata il sabato, con puntate più lunghe rispetto al solito.

Al suo posto, a prendersi la scena sarà Amici 25, lo storico talent ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a inaugurare la nuova stagione proprio nella fascia del pomeriggio domenicale. La scelta di Mediaset non è che la volontà di ripristinare un appuntamento consolidato, che come ogni anno, catalizzerà l’attenzione di un pubblico trasversale, dai più giovani agli appassionati di lunga data.

La sfida televisiva sarà di quelle importanti: il debutto di Amici si troverà a competere direttamente con Domenica In, condotto da Mara Venier, che quest’anno celebra la sua cinquantesima edizione.

Se il pomeriggio cambia volto, la prima serata resta invece ancorata a una certezza che ha già dato ottimi risultati in estate. La notte nel cuore, la soap turca lanciata da Canale 5 nei mesi più caldi, ha conquistato in breve tempo una fetta solida di telespettatrici. Con ascolti costanti intorno ai 2 milioni di telespettatori e picchi vicini al 20% di share, la serie ha dimostrato di poter competere con le produzioni nostrane e internazionali.

Mediaset ha quindi deciso di confermarla nella domenica autunnale, dove si ritroverà a fronteggiare la nuova fiction di Rai 1, Balene – Amiche per sempre, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Uno scontro diretto tra due generi diversi: da una parte il fascino delle storie sentimentali turche, dall’altra il richiamo di un cast italiano di grande esperienza.