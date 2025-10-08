Mediaset cambia di nuovo i palinsesti: riparte uno degli show più attesi su Canale 5

Ancora un cambiamento in casa Mediaset, le modifiche riguardano la settimana che va dal 13 al 19 ottobre. La decisione dipende anche dal ritorno di uno degli show più amati di Canale Cinque, che tornerà prestissimo in onda.

L’azienda del Biscione continua a gestire i propri palinsesti cercando di sfruttare al massimo il potenziale dei singoli format e riuscire così a ottenere il massimo degli ascolti. E anche questo cambio di programmazione, logicamente, rientra in quest’ottica.

Come cambia la programmazione Mediaset e quale show torna in onda

Nella settimana che va dal 13 al 19 ottobre cambierà l’appuntamento con La notte nel cuore. La soap opera turca è seguitissima, ma subirà un cambio e andrà in onda non più il giovedì sera ma il martedì. Nessuna modifica per quanto riguarda la durata della puntata, che sarà sempre doppia.

Il cambiamento di programmazione è dovuto al ritorno in prima serata di This is Me, programma condotto da Silvia Toffain. Nato come spin off di Amici, la prima edizione – che è stata un successo – ha avuto come ospiti i protagonisti delle varie edizioni del talent show di Maria De Filippi, adesso non sarà dedicato esclusivamente alla famosa scuola di Canale Cinque.

Lo show di Silvia Toffanin quest’anno sarà composto da tre puntate e avrà come protagonisti diversi personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo e dello sport, tra gli ospiti, infatti, pare ci saranno Lorella Cuccarini e Alessandro Del Piero. This is Me inizierà mercoledì 15 ottobre e andrà in onda in prima serata, da qui la necessità di apportare alcune modifiche al palinsesto. Io Canto Family andrà in onda giovedì 16 ottobre e così l’appuntamento serale con La notte nel cuore è stata spostato al martedì, nessuna variazione per la puntata di domenica 19 ottobre.

Il lunedì continuerà ad andare in onda il Grande Fratello, che non dovrebbe avere alcun raddoppio. Il reality condotto da Simona Ventura, infatti, dovrebbe andare in onda con una sola puntata in prima serata. Il sabato, invece, c’è sempre Tu si que vales? che sta ottenendo grandi risultati, le prime puntate hanno raggiunto picchi del 33% di share, battendo le prime due puntate di Ballando con le Stelle. Proprio per questo sarebbe impensabile pensare a un cambiamento per lo show di Maria De Filippi, che si conferma una grande garanzia per Mediaset.

Per This is Me, invece, ci sono grosse aspettative. Lo show condotto da Silvia Toffanin nella precedente e prima edizione ha ottenuto risultati che hanno superato di gran lunga quanto era stato previsto, cosa spiegata da Pier Silvio Berlusconi, che arrivò a sorpresa in una puntata per complimentarsi con la conduttrice, che è la sua compagna, e tutto il team. Per questo motivo, quindi, si è deciso di prevedere una seconda edizione, che promette di essere un altro grande successo, con storie che dovrebbero appassionare il pubblico.