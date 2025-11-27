Mediaset, arriva l’annuncio su La Ruota Della Fortuna

Sempre più lanciata La ruota della fortuna. A Cologno Monzese hanno preso una decisione sul programma. È arrivato l’annuncio ufficiale.

Nel Medioevo la ruota della fortuna simboleggiava l’instabilità della condizione umana, segnata dall’alternanza tra successi e insuccessi. È un momento decisamente sì per il quiz che porta proprio il nome della ruota medievale, tornato in grande spolvero con Gerry Scotti e Samira Lui, il “duo perfetto” che ha realizzato, parole di Pier Silvio Berlusconi, «un piccolo miracolo televisivo».

Grazie a loro due l’access prime time è passato da spina nel fianco a fiore all’occhiello di Mediaset. Il game show si impone regolarmente sul quotatissimo alla viglia Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che nella scorsa stagione ha battuto un record di ascolti dietro l’altro nella nuova versione targata Stefano De Martino. Un fatto che ha spinto l’azienda di Cologno Monzese a prendere una decisione significativa.

La ruota della fortuna, arriva l’annuncio da parte di di Mediaset

Da tempo la notizia era nell’aria. Adesso è arrivata l’ufficialità. Publitalia ha annunciato il prolungamento de La ruota della fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti andrà in onda fino a 5 gennaio. Un risultato storico per il format che ha conquistato un pubblico trasversale, piantando la sua bandiera anche tra i più giovani.

Puntata dopo puntata quello che doveva essere un semplice esperimento estivo – o tutt’al più un riempitivo di lusso – si è rivelato un autentico cavallo di battaglia andando al di là delle più rosee aspettative. La ruota della fortuna ha superato la soglia del 26% di share sfiorando spesso il 30%, con punte superiori ai 5 milioni di spettatori.

Davanti a numeri così schiaccianti, Mediaset altro non ha potuto fare se non “blindare” Gerry Scotti. L’impressione è che La ruota della fortuna diventerà il pilastro della fascia access prime time di Canale 5, esattamente come Affari Tuoi da anni lo è per Rai 1. Nulla esclude – al contrario – che il programma non possa trasformarsi in un appuntamento fisso per tutto l’anno.

A farne le spese potrebbe essere Striscia la notizia, a rischio “spodestamento” per la prima volta in quasi trent’anni di messa in onda. Il Biscione insomma è pronto a puntare tutto su Gerry Scotti e Samira Lui per le sorti future dell’emittente. Ancora resta da capire sotto quale forma prolungherà La ruota della fortuna.

Andrà in onda anche nei giorni di festa? Potrebbe essere prevista qualche puntata speciale magari nel giorno di Natale. Comunque sia si tratta di un gran bel traguardo per quella che, vale la pena ribadirlo, era iniziata come una scommessa estiva da mandare in onda per qualche mese e invece si è trasformata in un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

Nel frattempo si parla anche di una possibile promozione per Samira Lui. Per la co-conduttrice de La ruota della fortuna potrebbe profilarsi un game show tutto suo. E non uno qualunque. Le indiscrezioni dicono infatti che Mediaset stia pensando a replicare la stessa strategia rivelatasi vincente con La ruota per dare nuova linfa a uno storico programma come Ok, il prezzo è giusto, affidandolo proprio a Samira.