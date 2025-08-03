Mediaset ancora un cambio di palinsesto: debutta If You Love la nuova dizi turca

Ancora un cambio di palinsesto per Mediaset, che modifica la programmazione di Agosto del primo pomeriggio di Canale 5. La novità riguarda il debutto della nuova dizi turca If You Love, già disponibile su Mediaset Infinity. Una novità inattesa che apre nuovi scenari, e conferma l’intenzione dei vertici della rete del Biscione di affidare la conquista degli ascolti alle soap turche. Del resto Forbidden Fruit ma anche Io Sono Farah hanno ottenuto l’interesse del pubblico e si stanno rivelando vincenti, non approfittare del momento positivo sarebbe sicuramente un errore.

La novità non è tuttavia coerente con quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei nuovi palinsesti. L’AD si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti nell’ultima stagione tv, ha inoltre manifestato la sua gratitudine a tutti coloro che fanno parte della scuderia Mediaset e ha accolto a braccia aperte Simona Ventura, in autunno sarà alla guida della nuova versione de Il Grande Fratello Nip. La conduttrice si è detta entusiasta per l’offerta ricevuta e per la fiducia che Berlusconi ha riposto in lei.

Ha poi sottolineato gli errori fatti mettendo in evidenza i flop de La Talpa e di The Couple e si è impegnato a dare al pubblico un’offerta più variegata. In proposito ha posto l’attenzione sulle tante soap turche e spagnole mandate in onda negli ultimi anni. Tutte si sono rivelate di successo, ma nonostante l’affermazione Berlusconi ha annunciato che dalla prossima stagione il loro spazio verrà ridotto. Una decisione che contrasta con quanto succederà dalla prossima settimana: il 4 agosto infatti debutterà If You Love, commedia romantica con protagonista Kerem Bürsin, noto al pubblico italiano per il suo ruolo in Love is in the air.

If You Love, trama e cast

La trama di If You Love è centrata sull’incontro tra Ates Arcali, che ha il volto di Kerem Bursin, e Leyla interpreata da Hafsanur Sancaktutan. Il primo è un cinico imprenditore appartenente ad una ricca famiglia di Istanbul, cresciuto in collegio dopo la morte della madre. E’ un uomo poco empatico e non interessato al prossimo, concentrato soprattutto su stesso. Ha viaggiato molto e questo ha arricchito la sua cultura.

Leyla è invece una giovane che non ha conosciuto la famiglia e che per vivere raggira gli altri organizzando truffe matrimoniali. Per una serie di eventi le vite dei due si incrociano e anche se molto diversi saranno costretti a collaborare. Non mancheranno gli imprevisti, la passione, e i momenti romantici, La serie ha avuto successo su Mediaset Infinity e ha vinto il premio di Best Romantic Comedy TV Series ai Golden Butterfly Awards 2023, manifestazione rilevante in Turchia.

If You Love, quando va in onda

Dal 4 agosto intorno alle 15.15, tra Forbidden Fruit e Io sono Farah andrà in onda If You Love, serie che sicuramente conquisterà il pubblico di Canale 5. Di conseguenza è palese che il primo pomeriggio della rete del Biscione è dominato dalle soap turche. Una scelta mirata per i vertici di rete, che non sembra affatto casuale.

Resta da capire se è momentanea, solo finalizzata a coprire i vuoti di programmazione di Agosto o se troverà conferma anche a Settembre. Per ora non ci sono notizie in merito, ma visti i repentini cambiamenti non è escluso che dopo la pausa estiva Mediaset metta di nuovo mano ai palinsesti, cosa che sicuramente non piacerà ai telespettatori che si appassionano alle storie delle varie soap.