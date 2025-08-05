Mediaset, ancora cambiamenti: la novità (turca) di Canale 5

Ancora colpi di scena e cambiamenti nella programmazione Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha infatti voluto introdurre un nuovo prodotto televisivo turco, che si aggiunge a tutte le altre serie tv e soap che negli anni hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Si tratta stavolta di If you love, la dizi turca che è già disponibile su Mediaset Infinity. Il titolo dimostra ancora una volta la volontà dell’azienda di aprire il sipario sulle serie tv turche, che in passato hanno già destato l’interesse di molti. Si ricordano ad esempio i recentissimi Forbidden Fruit e Io Sono Farah.

Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti, tenutasi lo scorso 8 luglio a Milano, Berlusconi Jr ha quindi fatto sapere gli ottimi risultati ottenuti da questi contenuti nell’ultima stagione televisiva, manifestando anche una profonda gratitudine nei confronti di coloro che lavorano nella scuderia Mediaset. Tra le altre novità della prossima stagione, c’è anche l’arrivo di Simona Ventura in qualità di conduttrice della nuova edizione de Il Grande Fratello Nip.

La trama e il cast della nuova dizi turca di Canale 5

Questa nuova storia è incentrata sull’incontro tra Ates Arcali, interpretato da Kerem Bursin, e Leyla che ha invece il volto di Hafsanur Sancaktutan. Il primo è un imprenditore che appartiene ad una ricca famiglia di Istanbul e che è cresciuto in un collegio dopo la morte della madre. Tra l’altro lui è anche empatico, non interessato al prossimo e concentrato soprattutto su sé stesso. Ha arricchito la sua cultura soprattutto perché ha sempre viaggiato moltissimo. Leyla è invece una giovane donna che non ha mai conosciuto la famiglia e che organizza truffe matrimoniali.

I due si incontrano per alcuni eventi del destino e, anche se apparentemente molto diversi tra loro, iniziano a collaborare. Di certo non mancano gli imprevisti, ma anche la passione e i momenti romantici. La serie tv ha ottenuto un grande successo su Mediaset Infinity e ha vinto il premio di Best Romantic Comedy Tv Series ai Golden Butterfly Awards 2023, evento di grande spessore che si svolge annualmente in Turchia.

Quando va in onda

La serie va in onda a partire dal 4 agosto intorno alle ore 15.15, tra Forbidden Fruit e Io Sono Farah. Il primo pomeriggio di Canale 5 continua quindi ad essere dominato dalle soap turche, anche se al momento non si sa che quest’ultima dizi continuerà anche a settembre. Il suo futuro dipenderà molto dall’audience ottenuto nel mese di agosto.