“Me l’hanno detto al telefono”. Paola Caruso in lacrime per la morte di sua madre

Paola Caruso si è lasciata andare ad una confessione intima nello studio di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin e in onda ogni weekend su Canale 5. La showgirl ha infatti parlato della morte improvvisa della mamma Wanda, avvenuta solo pochi giorni prima del programma. “Mia madre è morta all’improvviso e per me si è spento tutto“, ha detto in lacrime.

La confessione di Paola Caruso al telefono

La drammatica notizia è stata annunciata nei giorni scorsi, poco prima della registrazione di Verissimo, e tutto è precipitato nell’arco di poche ore. “Sono andata di sabato da lei, sembrava contenta” – ha raccontato Caruso in lacrime a Silvia Toffanin – “Domenica ero a casa, mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Ho chiuso il telefono, ho pensato fosse uno scherzo. L’avevo vista il giorno prima, era tranquilla. Mi hanno richiamato dalla clinica, mi sono sentita morire. Non ho capito niente, ho avuto un momento di buio totale”.

Un dramma che non ha ancora metabolizzato e che non ha all’inizio raccontato nemmeno al figlio Michele. Lei era convinta che potesse stare bene e, per questo motivo, dalle 13 di domenica non riesce ancora a capire cosa sia successo. “Non sono riuscita nemmeno a dirlo a mio figlio Michele, per due giorni gli ho mentito” – ha continuato la soubrette – “Avrei voluto dirglielo lunedì, quando sono andata a prenderlo a scuola, ma non me la sono sentita… Lui, a 6 anni, è stato più forte di me“. Sempre in lacrime, Caruso ha aggiunto che la sua mamma era una donna stupenda e che, quando si è addormentata, non ha sofferto e questa è per lei una vera consolazione.

Paola ha anche spiegato di essere molto credente e di aver spesso trovato nella fede la forza di andare avanti. “La vita mi ha tolto via tutto, non è stato facile e sono stata messa alla prova spesso” – ha infine concluso – “Adesso è il momento di riempire un nuovo vaso di gioie per me e mio figlio“.

Chi è Paola Caruso

Showgirl e personaggio televisivo, Caruso è nata nel 1985 e ha raggiunto il successo dopo aver impersonato il ruolo di Bonas nel programma Avanti un Altro. In seguito ha anche partecipato a vari reality show come L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Il suo volto è apparso spesso nei salotti televisivi, dove ha parlato apertamente della sua vita privata e in particolare della maternità. Lei è infatti mamma del figlio Michele e, in età adulta, ha scoperto l’identità della sua madre biologica.