La serie tv in onda in due prime serate racconta l’infanzia e l’adolescenza di Màxima Zorreguieta, argentina la cui vita cambiò nel 1999, dopo l’incontro con Willem-Alexander, futuro Re dei Paesi Bassi

Vacanze finte? Ci pensa Rai 1 a farvi fare un viaggetto prima di tornare alla solita routine di tutti i giorni, e lo fa con Màxima, una serie tv che ci porta nei Paesi Bassi per scoprire la storia della Regina Consorte Máxima Zorreguieta, dagli anni dell’infanzia fino al fidanzamento e matrimonio con Willem-Alexander, diventato poi Re. Una storia d’amore a tutti gli effetti, con uno sguardo al mondo delle famiglie reali e qualche sorriso: pronti ad essere ricevuti a corte? Proseguite nella lettura!

Màxima serie tv, quando va in onda?

La serie tv va in onda su due prime serate, lunedì 2 e martedì 3 settembre 2024, alle 21:25, su Rai 1.

Dove vedere Màxima serie tv?

Oltre che durante la messa in onda su Rai 1, è possibile vedere Màxima in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Màxima serie tv, la trama

La serie tv racconta la vita di Máxima Zorreguieta (Delfina Chaves) prima e dopo l’incontro con il futuro Re dei Paesi Bassi Willem-Alexander (Martijn Lakemeier). Tra un flashback della sua infanzia in Argentina e l’altro, si mostra come, nel 1999 a Siviglia in Spagna, l’incontro tra i due non sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

L’amore è poi sbocciato, portando al fidanzamento ed al matrimonio. Quando Willem-Alexander è salito al trono nel 2013, dopo l’abdicazione della madre, la regina Beatrice (Elsie de Brauw), Màxima è diventata la regina consorte dei Paesi Bassi. Prima di allora, la protagonista aveva lavorato come economista a New York, e mai avrebbe pensato cosa il futuro le avrebbe riservato.

Màxima serie tv, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono sei, ciascuno della durata di 45-50 minuti. Rai 1 li manda in onda al ritmo di tre per volta per due prime serate, il 2 e 3 settembre.

Màxima serie tv, cast

Il cast della serie è formato soprattutto da attori ed attrici olandesi; fa eccezione il tedesco Sebastian Koch, visto anche in Homeland e, più di recente, in Your Honor.

Delfina Chaves è Máxima Zorreguieta, la protagonista;

Olivia Monaco è la giovane Máxima;

Candela Saitta è l'adolescente Máxima;

Martijn Lakemeier è Willem-Alexander, principe dei Paesi Bassi e futuro Re e marito di Màxima;

Elsie de Brauw è regina Beatrice, madre di Willem-Alexander;

Sebastian Koch è il principe Claus, padre di Willem-Alexander;

Daniel Freire è Jorge Zorreguieta, padre di Máxima, che prestò servizio nel governo del dittatore argentino Jorge Rafael Videla;

Valeria Alonso è María del Carmen Cerruti, madre di Máxima.

Màxima serie tv, dov’è stato girato?

La serie tv ha avuto numerose location: tra queste, oltre ovviamente ai Paesi Bassi, anche gli Stati Uniti e il Belgio. Le scene ambientate a Buenos Aires sono state girate a Madrid. Le riprese si sono svolte nell’estate 2023.

Màxima è una storia vera?

Sì, la serie tv racconta gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza della futura regina consorte dei Paesi Bassi Màxima Zorreguieta. Nata a Buenos Aires nel 1971, ha origini anche italiane grazie ai bisnonni. Negli anni Novanta si è laureata in Economia in Argentina; nel 1996 ha cominciato a lavorare a New York, alla HSBC James Capel Inc.

L’incontro con Willem-Alexander avvenne durante le Feria de Abril (importante festa che si tiene a Siviglia) nel 1999; due anni dopo ci fu il fidanzamento, nel 2002 le nozze, a cui non hanno partecipato i suoi genitori a causa della controversia causata dal fatto che in passato il padre Jorge era stato al servizio del dittatore argentino Jorge Rafael Videla. Dopo il matrimonio ha iniziato ad occuparsi di inclusione finanziaria; è inoltre presidentessa onoraria di Mind Us, fondazione che si occupa della salute mentale dei più giovani. Con Willem-Alexander ha avuto tre figlie: la principessa Caterina, la principessa Alexia e la principessa Ariane.

Màxima Zorreguieta, il libro

La serie tv è tratta dal libro del 2021 “Madre Patria. los primeros años de Máxima Zorreguieta”, di Marcia Luyten. Il libro non è edito in Italia, ma si può leggere nell’edizione inglese.

Màxima serie tv, trailer

Ecco il promo della serie tv:

"Màxima", prossimamente su Rai 1

Màxima 2, la seconda stagione si farà?

Sì, Videoland (il servizio VOD olandese di proprietà di Rtl Nederland che ha prodotto e distribuito la serie) nell’aprile 2024, a pochi giorni dal debutto della serie, ha annunciato che ne sarebbe stata realizzata una seconda stagione. Ad oggi Màxima è stata venduta in 25 Paesi.