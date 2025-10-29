Max Giusti porta “The Wall” in Grecia: sorpresa sul set, arriva Gerry Scotti

Max Giusti ha registrato la puntata zero di The Wall in Grecia e Gerry Scotti sarebbe stato presente, secondo le indiscrezioni.

Il format di The Wall arriva in Grecia e al timone c’è proprio Max Giusti. Dopo mesi di indiscrezioni sul preserale Mediaset, la scorsa settimana è stata registrata ad Atene una puntata zero di The Wall, il game show prodotto da Fremantle che ha già visto – anni fa – protagonista Gerry Scotti, reduce oggi del grande successo de La Ruota della Fortuna. Proprio intorno a questa registrazione continuano a circolare tante voci a riguardo.

Max Giusti approda sul set greco, Gerry Scotti presente

Fino a qualche tempo fa, c’era un’idea che bolliva in pentola e che riguardava la conduzione di Max Giusti della nuova stagione di Caduta Libera, presumibilmente in onda a partire da gennaio. Sarebbe stato proprio lui a prendere il posto di Gerry Scotti, ora impegnato con la fortunatissima Ruota della Fortuna. Le indiscrezioni dicono però che il format non avrebbe convinto pienamente i dirigenti Mediaset e che il conduttore abbia scelto un esperimento diverso. Ecco che è nata una nuova versione di The Wall, aggiornata e adattata ai tempi. “La motivazione starebbe in un cambio di rotta dell’editore su Caduta Libera che non convincerebbe del tutto i piani alti di Cologno Monzese“, si legge sul portale Davidemaggio.it, che ha confermato un retroscena curioso.

Il dettaglio che ha incuriosito i fan è stata proprio la presenza di Gerry Scotti sul set greco. Il conduttore avrebbe infatti dovuto condurre lui il format, ma avrebbe poi lasciato spazio a Giusti. Il fatto che abbia però comunque assistito alla registrazione non è di certo passato inosservato, tanto che molti ipotizzano che possa esserci in futuro l’intenzione di riportarlo al timone del format, magari nella fascia di access estiva, in modo da far “respirare” La Ruota della Fortuna nei mesi più caldi. Al momento non c’è nulla di confermato, ma molti telespettatori affezionati di certo sperano di rivedere Scotti alle prese con le palline di The Wall.