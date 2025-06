Max Giusti passa a Mediaset: il comunicato ufficiale. Tutto sul conduttore

Max Giusti entra nella squadra di Piersilvio Berlusconi. Mediaset ha infatti deciso di puntare sul comico e lo ha annunciato mediante un comunicato ufficiale, divulgato sui suoi canali digitali. L’attore ha da poco firmato un accordo in esclusiva, segnando così una grande svolta nella sua carriera. Nell’ultimo periodo ha tra l’altro raggiunto un grande successo con GialappaShow, che è stata per lui l’occasione di dimostrare di essere un personaggio di punta della tv italiana.

Il comunicato Mediaset

L’azienda milanese ha espresso tutta la sua felicità nell’aver accolto nel proprio team un comico romano – originario della Sardegna – che negli anni si è fatto apprezzato per la sua verve comica e per la sua passione. “Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo” – si legge nel comunicato – “Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità. Mediaset rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti, confermando l’impegno a offrire sempre più prodotti e contenuti di qualità“.

Al momento non si conoscono i contenuti che saranno capitanati da Max Giusti durante la prossima stagione televisiva di Mediaset, e i fan attendono quindi ulteriori aggiornamenti a tal proposito.

Chi è Max Giusti

Il comico ha alle spalle una carriera bellissima nel mondo della tv e dello spettacolo. Negli anni è infatti stato protagonista in tv, teatro, cinema e radio, ma è sempre stato anche conduttore, attore, comico e imitatore. Non ha mai nascosto il proprio talento, dimostrando sin da subito, come cita il comunicato Mediaset, la sua “naturale capacità di rinnovarsi“. Nato nel 1968, Max Giusti si è approcciato sin da subito al mondo artistico. Il suo primo debutto nel piccolo schermo è avvenuto nei primi anni ’90, quando si è fatto conoscere dinnanzi al grande pubblico. Per Mediaset aveva già lavorato a produzioni di successo come Distretto di polizia e Mai dire Talk.

In teatro è infatti stato protagonista si diversi spettacoli e musical tra cui Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e Il Marchese del Grillo. Una carriera di tutta rispetto, quella del comico, che adesso dovrà affrontare una nuova sfida professionale.