Max Giusti: età, moglie e figli, dove vive, la storia con Selvaggia Lucarelli. Vita privata e carriera

Max Giusti è tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Originario di Roma e nato nel 1968, si è approcciato alla comicità già nella sua giovinezza, trascorsa nel quartiere romano Portuense. Da sempre spigliato, curioso e con la battuta pronta, si è mostrato sin da subito determinato ad emergere nel panorama televisivo. Il suo primo debutto in tv è avvenuto all’età di 21 anni, quando si è trovato a condividere gli studi televisivi con Raffaella Carrà.

Gli inizi in tv e il successo

Il suo primo vero esordio è avvenuto nel 1991 nel programma Stasera mi butto, una gara che scovava talenti comici e dove lui è arrivato in terza posizione. Il suo talento è stato così apprezzato che la produzione di Rai 2 lo ha chiamato appunto per il programma Ricomincio da due di Raffaella Carrà, dov’è stato ospite fisso. Il primo ruolo da protagonista è però arrivato solo nel 2001, quando è stato tra i conduttori di Stracult. Dopodiché è iniziato il suo percorso di imitatore in programmi come Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera, ma anche Cocktail d’amore di Amanda Lear. Nel 2003 è invece stato protagonista di Gli isolati, una parodia de L’Isola dei Famosi.

Nel 2007 è stato il mattatore di Stile Libero Max e, nel 2009, ha sostituito Flavio Insinna alla conduzione di Affari Tuoi. Il suo talento gli ha permesso inoltre di debuttare al cinema, entrando nel cast di due film dei Vanzina, ma anche in quello di fiction di successo come Distretto di polizia e Raccontami. Su Rai 1 ha inoltre affiancato Fabrizio Frizzi nel programma Attenti a quei due – La sfida e ha condotto Riusciranno i nostri eroi insieme a Laura Chiatti e Donatella Finocchiaro. In seguito Giusti si è trasferito sulla rete Nove, dove ha condotto alcuni game show come Boom! e Chi ti conosce?, tornando su Rai 2 per il docu-reality Boss in incognito. Nel 2021 ha sostituito Enrico Papi alla conduzione di Guess My Age – Indovina l’età su Tv8.

La vita privata

Nel 1997 ha conosciuto, grazie a Teo Mammucari, Selvaggia Lucarelli. I due hanno avuto una storia d’amore durata sette anni e finita in modo turbolento. Dopo di lei, Max Giusti ha conosciuto nel 2004 colei che sarebbe poi diventata sua moglie: Benedetta Bellini, una donna completamente estranea al mondo dello spettacolo. I due si sono sposati nel 2009 e hanno messo al mondo i due figli Matteo e Caterina.