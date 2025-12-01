Max Giusti, chi è e cosa fa la moglie Benedetta

Attore, comico, conduttore, trasformista, Max Giusti è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più apprezzati. Talento versatile e completo, non si è mai tirato indietro davanti alle sfide che gli hanno proposto: si è messo in discussione e ogni volta ha superato il test a pieni voti. Per un lungo periodo ha militato in Rai dove ha condotto diversi format, tra cui Affari Tuoi e più recentemente Boss in Incognito, ma è prossimo a debuttare a Mediaset che gli ha riservato diversi spazi. E se professionalmente Giusti è un libro aperto, in merito alla sia vita privata è sicuramente più riservato.

Del suo matrimonio e figli si conosce veramente poco e rari sono gli scatti che lo ritraggono con la moglie Benedetta Bellini, romana come lui. E’ una donna molto riservata, che non lavora nel mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti nel 2004 in modo del tutto casuale e non voluto e quando sono usciti la prima volta sono andati al teatro a vedere Beppe Grillo e subito dopo hanno improvvisato una cena. Benedetta si tiene lontana dai riflettori e non ama far parlare di se, anche se è consapevole della popolarità del compagno.

Max e Benedetta si sono sposati nel 2009 e sono una coppia solida, non hanno mai vacillato e Giusti ha più volte ammesso pubblicamente che la moglie è molto importante per lui: “Mi fido ciecamente di mia moglie, è il mio punto fermo”. La coppia vive a Roma e ha due figli Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012 a cui sono entrambi molto legati. Due ragazzi discreti che hanno sempre mantenuto un basso profilo.

Benedetta Bellini, cosa fa la moglie di Max Giusti

Le notizie su Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti sono davvero molto poche. Non è noto quale sia il suo lavoro ufficiale, e di cosa si occupi. Tuttavia è impegnata anche nella gestione di un circolo di tennis, impegno che condivide con il marito. Un lavoro che entrambi amano e che gli permette di trascorrere del tempo insieme. In una recente intervista Giusti ha ammesso che con la moglie non festeggia neanche San Valentino:

“Stiamo insieme da 15 anni non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”. Ha poi aggiunto di non essere geloso e di fidarsi totalmente di lei: “Ho una fiducia totale in lei. Non riesco a immaginare di essere geloso: la gelosia è una cosa brutta, in un rapporto ci deve essere fiducia. Se qualcuno nella vostra vita, con la scusa della gelosia, vi vuole frenare, cacciatelo via”.

Max Giusti, le parole sull’ex Selvaggia Lucarelli: “Se ci siamo lasciati male? No”

Prima di incontrare la moglie Benedetta, Max ha avuto una storia importante con Selvaggia Lucarelli. L’attore ha più volte ammesso che la storia è terminata in modo civile e che fra loro, anche se non si incontrano spesso, c’è un rapporto di stima e rispetto: “Tra noi è finita perché abbiamo capito che ormai era tutto già finito e abbiamo chiuso.

Però abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca in questi anni. Se la riconosco quando la vedo in tv? Sì, certo. È sempre lei.” Ha poi concluso: “Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto. Se ci siamo lasciati male? No”.