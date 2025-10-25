Mauro di Francesco scomparso: arrivano i messaggi di Diego Abatantuono, Calá e Alba Parietti, amici di una vita

Mauro Di Francesco è scomparso all’età di 74 anni e a ricordarlo sono coloro che hanno vissuto i momenti più belli con lui.

Mauro Di Francesco è morto all’età di 74 anni. Uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni Ottanta, ha raggiunto il successo grazie a film iconici come Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Yesterday – Vacanze al mare; Ferragosto OK e successivamente i due Abbronzatissimi. Originario di Milano e nato nel 1951, si era avvicinato al mondo dello spettacolo quando era giovanissimo, dato che i suoi genitori lavoravano nel backstage dei teatri: la mamma era infatti sarta, mentre il papà organizzatore. La prima volta in cui è salito su un palco aveva 5 anni e accompagnava il mago Zurlì. A 15 anni era invece entrato nella compagnia di Strehler e per lui ha recitato il ruolo del principe di Galles nella pièce Gioco dei potenti.

Il suo debutto in tv è avvenuto quando ha preso parte al Gruppo Repellente insieme a Enzo Jannacci e Beppe Viola, con Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Il vero successo è però arrivato nel film Sapore di mare 2, insieme a Jerry Calà. Lo si ricorda anche per il ruolo in Attila, flagello di Dio, insieme ad Abatantuono. L’ultima apparizione al cinema è invece avvenuto nel film Odissea nell’ospizio, nel 2019.

Il ricordo di amici e colleghi: “Abbiamo condiviso gli anni più belli“

Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno ricordato ci sono anche Alba Parietti, Diego Abatantuono e Jerry Calà. Tre artisti con cui Mauro Di Francesco ha lavorato per anni e a cui era molto legato. “Caro Mauro, abbiamo condiviso gli anni più belli della nostra vita” – ha scritto Parietti dopo aver pubblicato una loro foto insieme – “Abbiamo riso tanto, abbiamo lavorato insieme e lavorare insieme e non era mai faticoso perché ci divertivamo come dei pazzi“. E ancora: “Con te se ne va una parte di noi, di tutti noi con Gerry, Franco, Nini, Diego, Teo e tutti quelli che hanno condiviso un tempo che non tornerà più“. La soubrette ha ammesso di pensarlo e di continuare a sorridere nonostante il dispiacere della sua scomparsa. “Tu evochi sorriso e questo è il ricordo che porterò nel cuore“, ha infine concluso.

A seguire Diego Abatantuono ha invece pubblicato un carosello di fotografie che lo ritraggono insieme al compianto attore. “Mio bel Maurino che per ridere insieme avresti fatto qualsiasi cosa“, ha scritto lui.

Un pensiero simile è arrivato anche da parte di Jerry Calà, con cui Di Francesco ha lavorato in svariate occasioni. “Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori” – si legge sotto il suo post – “Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio“.

Non sono mancati i numerosi commenti scritti da altri personaggi del mondo dello spettacolo e dai fan che, nel corso degli anni, hanno sempre apprezzato il lavoro dell’attore scomparso.