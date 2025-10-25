Mauro Di Francesco: età, cause morte, malattia, moglie e figli. Addio all’attore

“Sei andata via, Alina? Chissenefrega” sembra ancora di sentire le sue parole. Ricordo indelebile per chi ha amato e ama la commedia italiana anni ’80. Mauro Di Francesco è stato (e resta) uno dei volti più amati e riconoscibili di piccolo e grande schermo. Oltre a Sapore di Mare 2 – Un anno dopo, altri film cult che lo hanno reso intramontabile.

I Fichissimi, Ferragosto Ok, Attila – Flagello di Dio, Il Ras del Quartiere e Italiani a Rio. Pezzi di storia del cinema meno impegnato, ma ugualmente coinvolgente che lo hanno inserito nel novero di una scuola comica importante. Con lui anche Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti e Massimo Ciavarro. Tutte personalità figlie di una generazione di artisti scoperti da Jannacci e Beppe Viola che avevano ideato il Gruppo Repellente.

Addio a Mauro Di Francesco, l’attore aveva 74 anni

Le sere nei locali, le esibizioni dal vivo, poi l’approdo in teatro e infine cinema e televisione con scene ancora oggi note. Mauro Di Francesco aveva reagito al successo senza eccessi, sapeva di essere ammirato e conosciuto, ma era riuscito anche a tornare con i piedi per terra. Per tutti era (e resta) Maurino. L’uomo sorridente che, fra le altre cose, faceva gli spot pubblicitari con Diego Abatantuono sulle orme di Ecceziunale Veramente. Negli ultimi tempi aveva rallentato moltissimo la propria carriera interpretativa. L’ultimo film per l’amico e collega Jerry Calà: Odissea Nell’Ospizio.

La dipartita la scorsa notte, a 74 anni, dopo alcune complicazioni di salute. Aveva provato, come si legge dalle cronache recenti, un trapianto di fegato ma sono ancora da chiarire le condizioni che hanno portato alla morte. Nel frattempo arriva il cordoglio del mondo dello spettacolo e degli affezionati. L’ultima apparizione televisiva ad Avanti Un Altro – Pure di sera, dove era stato presentato da Paolo Bonolis. L’ospite aveva commosso i presenti in studio e nelle case, con tanti messaggi di congratulazioni. Oggi le condoglianze corali dentro e fuori i social: “Maurino ti vogliamo bene tutti”, le parole del figlio di Franco Oppini su Instagram.

Le apparizioni televisive e la decisione sul futuro

Non solo cinema per l’interprete che ha mostrato il proprio valore anche all’interno della televisione generalista. Lavori come La Freccia Nera o I Ragazzi della 3C restano nell’immaginario collettivo di quegli adulti che ancora oggi inseguono determinati sogni. Recentemente aveva provato a proporre alcune riedizioni ma non c’è stato il tempo materiale per mettere su qualcosa che lo convincesse davvero. Sullo sfondo i ricordi indelebili con L’Odissea e I Tre Moschettieri.

Sentimentalmente era legato a Pascale Reynaud, attrice francese conosciuta sul set di Sapore di Mare 2. Sono stati una coppia dal 1983 al 1985, hanno anche avuto un figlio: Daniel. Poi nel 1997 sposa Antonella Palma di Fratianni. L’ultima parte della propria vita l’ha vissuta in Toscana, senza perdere la sua proverbiale goliardia: “Mi hanno cercato tanti, avrò detto almeno venti no. Mi muoverei soltanto se mi chiamassero Sorrentino o Tornatore, Pupi Avati magari Quentin Tarantino. Allora ci ripenserei”, aveva risposto a chi lo rivoleva sul set al centro della scena. Mauro Di Francesco ha fatto la storia della comicità italiana, in ottima compagnia, per questo il vuoto che lascia oggi – per molti amici e colleghi – fa ancora più male.