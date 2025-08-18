Mauro Corona, le foto inaspettate dell’alpinista e opinionista

Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer in E’ sempre Cartabianca, è noto per le sue opinioni spesso contro corrente. Diretto e sincero ha sempre esposto le sue idee senza filtri, ma soprattutto senza tener contro dei convenevoli, anche per questo che è molto legato alla storica giornalista ed è apprezzato dal pubblico. Scrittore e scultore affermato, Corona è un’esperto alpinista, le montagne sono la sua prima casa e difficilmente scende a valle. Non a caso interviene in tv sempre attraverso i collegamenti.

Prossimo a compiere 75 anni, Corona non sembra temere il tempo che passa, anzi è sempre alla ricerca di emozioni che lo facciano sentire vivo. Nei giorni scorsi ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono appeso nel vuoto sulla Paganella, lo scrittore ha mostrato ancora una volta la sua forma fisica perfetta e il suo desiderio di provare la sua dose quotidiana di adrenalina. Intervistato da Il Corriere della sera l’opinionista ha spiegato quanto è importante per lui arrampicarsi, ma soprattutto provare paura:

“Forse. Credetemi, a me piacerebbe svegliarmi una mattina in maglietta, bermuda e giornale e andare in spiaggia a Jesolo, ma ogni giorno mi ritrovo con questa voglia matta di avere paura. Perché io lassù, sulla Paganella, avevo paura, anzi terrore”, ha esordito lo scrittore. Corona ha poi rivelato che era anche imbragato al minimo: “Ed ero pure mezzo slegato, imbragatura al minimo, ma io sono pazzo. Ho settantaquattro anni, mi sia concessa una profezia: prima o poi questo continuo sfidare la paura mi fregherà.”

Mauro Corona: “Devo dimostrare a me stesso che valgo qualcosa”

L’età che avanza non è un limite per Mauro Corona, che non nega che fare questo tipo d’imprese gli permette di dimostrare a se stesso che vale qualcosa e che vincere le sue paure è una sorta di sfida personale che lo fa sentire vivo e utile: “Solo scalando le montagne riconquisto ogni volta l’autostima.”

Corona ha poi sottolineato di allenarsi tutti i giorni e di seguire un apposito regime alimentare. Mangia solo carne, uova, formaggi e in quantità minime. I carboidrati solo se il giorno dopo deve scalare il Cervino, ma non rinuncia all’osteria e al vino. Confessa che aveva bevuto anche la sera prima dell’impresa della Paganella: “Sì, avevo bevuto, anche se ormai le bevute leggendarie sono roba del passato. In fondo sono uno che vive in verticale, la vita orizzontale mi va bene, ma solo per poco.”

“La Ferrata delle Aquile non sono pericolose”, le dichiarazioni di Corona

Corona ha poi affermato che le Ferrate dell’Aquile non sono montagne pericolose da scalare: “Le ferrate in generale non sono pericolose, perché si presume che uno le affronti come si deve. Il casco prima di tutto. Fondamentali, poi, sono i moschettoni: prima ne piazzi uno ben saldo e poi piano piano togli l’altro e così via.”

Ha poi concluso: “I rischi si annidano dove non te lo aspetti. Innanzitutto, nei fulmini: quel tracciato li richiama come un parafulmine. E quel giorno ce n’erano eccome, il cielo luccicava.” Per Corona non sarà di certo l’ultima impresa, l’alpinista non mancherà di mettersi di nuovo alla prova.