Mauro Corona contro Franco Di Mare, la telenovela continua. Lo scrittore è tornato ad attaccare il direttore di Rai 3, ritenuto il principale responsabile dell’ormai nota epurazione da Cartabianca. “Quel tizio millantava un’amicizia con me, invece mi ha pugnalato alle spalle”, ha detto ai microfoni de La Zanzara. “Mi aveva mandato un messaggino: ‘amico mio carissimo, dico a tutti che siamo amici, non è colpa mia, ha preso posizione la politica, il comitato etico’. Tutte balle, la Berlinguer lo può testimoniare”.

La storia è ormai nota: nella puntata del 22 settembre scorso era scoppiato con la conduttrice, definita ‘gallina’ da Corona. Un episodio che ha chiuso definitivamente le porte del talk all’alpinista.

“Mi è scappato quel ‘gallina’, ma Di Mare mi aspettava al varco, se la scusa non era quella era un’altra. Le possibilità di tornare sono nulle, finché c’è Franco Di Mare. Ha trovato la scusa che ho offeso le donne del mondo. No, ne ho offesa una e ho chiesto scusa la sera stessa e poi in altre trasmissioni. Ha trovato una scusa per farsi paladino delle donne. Fa ridere, non mi fa neanche rabbia”.

La questione Corona è tornata in primo piano in seguito alle offese che, stavolta su Rai 1, Alan Friedman ha rivolto a Melania Trump. “Sono stati usati due pesi e tre misure” ha insistito Corona, che ha confessato di non bere più da cinque mesi: “Ho sempre confessato una certa dipendenza dal vino. È difficilissimo, l’ombra è sempre lì, però ho visto che facevo del male a chi mi voleva bene, soprattutto ai miei figli. Quindi mi son detto ‘proviamo’. Rischiavo di parlare troppo e di dire fesserie. Guarda caso mi son tirato le grane di Di Mare da sobrio. Dall’alcol non si esce, lo puoi sospendere, ma è sempre li, è terribile”.

Corona ha rivelato infine il vero compenso che percepiva per le sue apparizioni a Cartabianca: “500 euro a puntata, che non sapevo venissero tassate, quindi 250 euro. Ma le prime puntate prima che mi eliminassero io le ho fatte senza contratto e senza nessuna liberatoria”.