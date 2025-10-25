Mauro Corona: età, moglie e figlie, studi, dove vive, la malattia, stipendio, È sempre Cartabianca

Ospite fisso del programma È sempre Cartabianca, Mauro Corona ha avuto una lunga carriera anche nell’ambito della scrittura.

Scrittore e alpinista, Mauro Corona è diventato famoso in tv perché ha partecipato a diversi programmi televisivi come Cartabianca. Originario di Baselga di Piné (Trento), è nato nel 1950 ed è cresciuto nella valle Vajont in Friuli-Venezia Giulia. Ha inoltre vissuto un’infanzia difficile con un papà violento e una mamma che ha abbandonato la famiglia per scappare dai maltrattamenti del marito. Sin da piccolo si è appassionato ai boschi e alle montagne e, negli anni adolescenziali, si è avvicinato alla letteratura e all’arte. Si è poi iscritto all’Istituto per Geometri Marinoni a Udine ma non ha completato gli studi.

Corona ha svolto i lavori più umili come il manovale e l’operaio in una cava di marmo. Grazie a quest’ultima professione si è avvicinato al mondo della scultura e ha realizzato le sue prime opere i legno, ricevendo anche delle commissioni che gli hanno permesso di dedicarsi appieno all’arte e di tenere – nel 1975 – la sua prima mostra. Nel frattempo si è dedicato alla scrittura di racconti e nel 1977 ha pubblicato per la prima volta i suoi scritti sul quotidiano Il Gazzettino.

Gli esordi in tv e il successo: il rapporto con Bianca Berlinguer

Mauro Corona si è dedicato alla sua attività di scrittore soprattutto negli anni 2000, quando ha sperimentato diversi generi tra cui il romanzo, la poesia e la letteratura per bambini. Ha infatti pubblicato Le voci del bosco, La ballata della donna ertana e Storie del bosco antico. L’approdo in tv è invece arrivato a partire dal 2018, quando è stato per la prima volta ospite del programma Cartabianca. Dopodiché ha pubblicato i suoi recenti romanzi Quattro stagioni per vivere e Le cinque porte.

Nel 2024, ha invece seguito Bianca Berlinguer a Rete 4 ed è diventato ospite fisso del programma È sempre Cartabianca. Proprio lì tiene diversi siparietti e parla di tematiche legate all’attualità e alla politico. Nel 2025 è uscito anche il documentario La mia vita finché capita, dedicato proprio alla sua storia.

La vita privata dello scrittore e opinionista

Lo scrittore ha incontrato, negli anni ’70, una donna di nome Francesca con cui ha pronunciato il fatidico sì. Dalle loro nozze sono nati i quattro figli Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Corona ha inoltre stretto una bellissima amicizia con la collega Bianca Berlinguer, che lo accoglie da anni nel suo programma. I due sono in più occasioni protagonisti di battibecchi in diretti, che sono però sempre rientrati. La sua presenza in tv è tra l’altro sempre ben apprezzata da parte del pubblico italiano.