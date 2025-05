Mauro Corona commosso a È sempre Cartabianca. La Berlinguer: “Io so perché lei è triste”. L’annuncio della morte del cane Kurt

Mauro Corona ha annunciato la dipartita del suo cane Kurt durante la puntata di È Sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer e in onda su Rete 4. Nel corso dell’appuntamento del 27 maggio 2025 si è parlato di nuovi raid israeliani a Gaza, delle novità sul caso di Garlasco e sul caso Almasri. La conduttrice ha inoltre fatto un viaggio nell’Italia del lusso, focalizzandosi anche sul boom dei mini-appartamenti. Tra gli ospiti fissi non è potuto mancare Mauro Corona, ormai volto indiscusso della trasmissione e amico – oltre che collega – di Berlinguer.

Mauro Corona e l’addio al suo amato cagnolino

All’inizio della puntata, Bianca Berlinguer ha introdotto come sempre Corona, mettendo in evidenzia la sua tristezza per un evento drammatico avvenuto il giorno precedente. “So che lei oggi è triste per un motivo molto preciso” – ha esordito la conduttrice – “il suo cane, che abbiamo tanto visto e a cui lei teneva tantissimo, non c’è più. Chiunque abbia un cane o un gatto sa benissimo come loro diventino degli amori importantissimi nelle nostre vite”. L’amico a quattro zampe dell’alpinista è infatti improvvisamente venuto a mancare a seguito di un’infezione che se l’è portato via in due giorni, senza che lui abbia manifestato alcun sintomo pregresso.

“I medici della clinica hanno cercato in ogni modo di salvarlo” – ha commentato Corona – “io considero i cani come degli esseri umani. Ho pianto“. Lo stesso ha inoltre continuato affermando che, se si dovesse pensare ai bambini di Gaza o Ucraina, verrebbe da pentirsi di piangere per un cane. “Manca qualcuno che, quando arrivavo, saltava e gioiva” – ha detto in diretta – “Lei sa bene cosa significa perdere un cane. Loro sanno amare senza chiedere, non mettono mai il muso, non sono permalosi, sono sempre lì ad accarezzarci. Per me e per tutta la mia famiglia è stato un dolore“.

“Forse alla gente non interesserà” – ha inoltre commentato Mauro Corona – “ma chi ha un cane sa di cosa parlo. Sono andato in clinica per vederlo un’ultima volta. Gli ho messo la mano sulla testa, lo chiamavo ma non rispondeva. Con gli occhi ci ha segnalato che ci sentiva e lì mi sono scese le lacrime“.

L’annuncio sui social

Prima della puntata di È Sempre Cartabianca, Mauro Corona aveva anche annunciato il lutto sui social. “Dopo 11 anni di fedele, paziente, silenziosa compagnia, il nostro Kurt se n’è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla“, recitava il suo post su Instagram.