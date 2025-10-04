Non solo tv e scrittura, Mauro Corona ha anche quattro figli a cui è legatissimo e che hanno ereditato le sue stesse passioni.

Mauro Corona, chi sono e cosa fanno le figlie: malattia, lavoro, vita privata

Mauro Corona: non solo personaggio televisivo, anche papà molto presente. Nel corso degli anni ha infatti avuto quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. L’alpinista ha provato a tenere lontano la propria vita privata dalle luci dei riflettori. A loro ha trasmesso la sua passione per montagna, ma anche quella per la scrittura. Alcuni di loro hanno infatti deciso di seguire le orme del loro papà.

Tutte le curiosità sui figli di Mauro Corona

La primogenita del volto fisso di E’ Sempre Cartabianca è Marianna Corona, appassionata di yoga e insegnante di questa disciplina. Lei vive a Erto, un piccolo paese delle Dolomiti friulane, e coltive anche lei la passione per le montagne. Nel 2017 le è stato diagnosticato un tumore al colon e, durante un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, ha raccontato il trauma che ha dovuto affrontare. “Ne sono uscita pian piano” – ha detto – “noi montanari sentiamo di come bisogna essere duri e forti, è come un insegnamento per noi”. Dopo di lei c’è Matteo, che condivide con la sorella e con il papà un forte legame con la montagna e con il paese di Erto. Lui si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Venezia e ha intrapreso una carriera nel mondo della scrittura.

Il secondogenito di Corona ha pubblicato un libro intitolato Nelle mani dell’Uomo Cervo, un romanzo che ha avuto molto riscontro. Pare che lui sia inoltre attratto dai racconti che vanno ad esplorare le profondità dell’animo umano e il rapporto con la natura. Le altre due figlie Martina e Melissa hanno invece sempre preferito restare nella riservatezza. Di loro non ci sono infatti molti dettagli, ma si sa che condividono anche loro con la famiglia una passione per la montagna. Entrambe sono riservate, attente alla privacy, tanto da non divulgare molte curiosità sui social. L’unica foto apparsa sul web risale al 2010 ed è stata pubblicata dallo stesso Mauro Corona.

Nonostante la loro poca presenza mediatica, i figli dell’alpinista hanno sicuramente ereditato dal padre un forte legame con le proprie radici. La scelta di non apparire sui social e di restare lontano dai riflettori ha infatti a che vedere con il desiderio di seguire le proprie ambizioni senza le pressioni del mondo dello spettacolo. In più occasioni, Mauro Corona ha anche parlato di loro, dicendosi orgoglioso dei risultati che hanno raggiunto.