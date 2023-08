Le prime avvisaglie erano arrivate all’ultima puntata di Tg3 – Linea Notte e noi di TvBlog ve ne avevamo dato conto, ora l’addio di Maurizio Mannoni al programma della seconda serata di Rai 3 è sicuro. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista dal suo profilo Twitter aperto solo due mesi fa, pochi giorni prima dell’ultima puntata.

Nel tweet di risposta ad un’utente che lo ha menzionato scrive: “Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… – e spiega – ma, dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione“.

L’ufficialità a sette anni dalla prima puntata

Due coincidenze, del tutto casuali: Maurizio Mannoni non condurrà più il programma dopo 7 anni esatti, l’addio a Linea Notte coincide quasi alla precisione con la sua prima puntata, datata 4 agosto 2016. L’altra riguarda le circostanze, in un’estate di arrivederci alla Rai, la fine dell’era Mannoni a Linea Notte arriva nell’anno della dipartita di Bianca Berlinguer (ex direttrice del Tg3) dalla Rai per i lidi di Mediaset. Mannoni e Berlinguer in passato sono stati protagonisti di qualche tensione dovuta ai ritardi di #cartabianca che sforava su Linea Notte.

.

Il programma della quale vi stiamo parlando è tuttora in onda, ma nella sua versione ‘light‘ estiva. Come una soluzione di continuità, dalla prima settimana di luglio si alternano alla conduzione i volti delle principali edizioni del Tg3, ma per la nuova stagione cosa succederà?

L’ipotesi Monica Giandotti al posto di Mannoni per Tg3 Linea Notte

Secondo quanto risulta da fonti di TvBlog, innanzitutto, Mannoni aveva dei giorni di ferie da smaltire prima della pensione. Lui avrebbe voluto lavorare ancora almeno per un’altra stagione ma, come sottolineato dallo stesso giornalista nel tweet, Rai non ha trovato una soluzione. Il comitato di redazione del Tg3 nella giornata di oggi ha annunciato il ritorno di Monica Giandotti (di cui Mario Orfeo è anche testimone di Nozze), in uscita da Agorà e – come da noi annunciato in anteprima – pronta all’impegno della prossima stagione per il sabato pomeriggio di Rai 2 con Poster.

Ad ora l’ipotesi di Monica Giandotti nuova conduttrice di Tg3 Linea Notte (dunque con la possibilità di conquistare un nuovo programma giornaliero) è in campo.