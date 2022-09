Torna il Maurizio Costanzo Show, a quarant’anni dalla primissima puntata. L’esordio della nuova stagione avverrà il prossimo 30 settembre e una delle novità riguarderà innanzitutto il giorno di messa in onda: il venerdì e non più il mercoledì.

Il programma di Maurizio Costanzo godrà pertanto del traino di Viola come il mare, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Riguardo agli ospiti che battezzeranno questa nuova edizione si può fin da ora anticipare la partecipazione di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile. Le due dal 21 settembre saranno protagoniste su Netflix della docu-serie a loro dedicata sul caso giudiziario che le coinvolse all’inizio del millennio.

Oltre a loro, ci sarà anche Alessandro Cecchi Paone. Al suo fianco dovrebbe apparire per la prima volta in tv Simone Antolini, il neo-compagno 23enne con cui il giornalista è stato paparazzato quest’estate in barca.

Le puntate previste in questa prima fase del Costanzo Show saranno otto.