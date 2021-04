Maurizio Costanzo show, gli ospiti della terza puntata

Torna l’appuntamento con il più celebre e titolato talk show della televisione italiana. Il Maurizio Costanzo show, diretto e condotto dall’inventore del talk show del piccolo schermo italico (il debutto è a Bontà loro su Rai1 nel 1976) Maurizio Costanzo, ospita sul suo prestigioso palcoscenico alcuni dei protagonisti del cinema, dello sport, della letteratura e dello spettacolo, fra i più rappresentativi del nostro paese. Dopo il successo delle prime due puntate di questa nuova serie su Canale 5, risultate vincenti nel confronto con i competitor di fascia, torna con una terza emissione ricca di ospiti pronti a interagire fra di loro pungolati dalle domande sempre ficcanti del loro anfitrione.

Siamo qui per darvi conto delle anticipazioni relative ai protagonisti della terza puntata in onda mercoledì 7 aprile, in seconda serata, subito dopo la messa in onda della fiction Svegliati amore mio, interpretata da Sabrina Ferilli e diretta dalla coppia nello spettacolo e nella vita formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Vediamo dunque insieme alcuni degli ospiti che animeranno la terza puntata del Maurizio Costanzo show.

Partiamo da un attore, figlio d’arte, suo papà era infatti il grande doppiatore ed attore Ferruccio Amendola, parliamo del bravo e simpatico Claudio Amendola, diventato a sua volta uno dei più bravi attori del panorama cinematografico italiano. Sul palco della terza puntata del Maurizio Costanzo show poi la regina della domenica pomeriggio della nostra televisione, ovvero Mara Venier, reduce con la sua Domenica in dalla prima sfida -vinta- con Barbara D’Urso e la sua Domenica live, tornata ad “abbracciare” tutto il pomeriggio domenicale di Canale 5.

Fra gli ospiti della terza puntata del Costanzo show anche il cantautore toscano Pupo, reduce dal grande successo della quinta edizione del Grande fratello vip condotto e diretto da Alfonso Signorini, dove ha vestito i panni di opinionista insieme ad Antonella Elia. Sul palco della terza puntata del Costanzo show anche una grande amica di questo programma e del suo conduttore, Rita Dalla Chiesa e l’ex calciatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara. Non mancherà poi quello che ormai è diventato un ospite fisso del programma, ovvero l’attuale opinionista dell’Isola dei famosi Tommaso Zorzi, con la sua simpatica ed irriverente “Rassegna stampa stramba”.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro con la terza puntata del Maurizio Costanzo show in onda mercoledì sera 7 aprile alle ore 23:25 subito dopo la fiction Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli, naturalmente su Canale 5.