Per la puntata numero 4463 del Maurizio Costanzo Show, la terza della quarantesima edizione in onda mercoledì 17 novembre in seconda serata su Canale 5, come sempre il parterre degli ospiti si comporrà di personaggi di spicco dello spettacolo e non solo. TvBlog è in grado di anticiparvi due dei nomi che caratterizzeranno l’appuntamento con il late show settimanale della rete ammiraglia Mediaset.

Per tanti è una coppia televisiva a tutti gli effetti, grazie alla loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello VIP 2020/21 l’una ha preso possesso di una nuova linfa televisiva e l’altro, da fenomeno web, ha intrapreso un cammino sul piccolo schermo che sta tuttora proseguendo e che presto sarà coinvolto in un nuovo progetto.

Stiamo parlando di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, più conosciuti dai social come i Zorzando.

Amata dai social, soprattutto dalle fandom di twitter che la portano in vetta ai trend più discussi, Stefania Orlando dopo l’esperienza al GF Vip ha preso parte ad ospitate in vari programmi tv. Spesso è presente al tavolo de La Vita in diretta dove commenta i fatti di attualità e costume insieme ad Alberto Matano e ai suoi ospiti. Dalle imitazioni di Lady Gaga, Mina, Donatella Rettore o Fiorella Mannoia è stata senza ombra di dubbio una delle rivelazioni positive dell’ultima edizione di Tale e Quale show. Una settimana fa a Domenica IN, intervista da Mara Venier ha rivolto un pensiero sui suoi prossimi progetti: “Sono pronta a raccogliere i frutti e a rimanere con i piedi a terra. Quello che arriverà, arriverà. Non mi creo aspettative”.

Tommaso Zorzi invece ha vinto la quinta stagione del Grande Fratello VIP. Mediaset gli ha dato possibilità di avere due programmi sulla sua piattaforma web: Adoro! nel 2020 per commentare La pupa e il secchione e viceversa (terza edizione) e Il punto Z nel 2021 per seguire L’Isola dei Famosi, reality in cui è stato opinionista. Zorzi è anche giudice della prima edizione di Drag Race Italia disponibile su Discovery+ dal 19/11 e su Real Time a gennaio.

I zorzando sono stati ospitati insieme già nella scorsa stagione del MCS prestandosi pure per un duetto improvvisato sulle note de La filanda.