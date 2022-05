Maurizio Costanzo Show, reunion tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro

Una reunion che risveglierà emozioni e ricordi. Lorella Cuccarini e Marco Columbro parteciperanno alla seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda mercoledì in seconda serata su Canale 5. Un riavvicinamento che avviene a trent’anni dalla primissima Buona Domenica che presentarono assieme e a più di due dall’invito che la conduttrice riservò al collega ai tempi dell’esperienza a La Vita in diretta.

In platea, ironia della sorte, ci sarà anche Marco Salvati, che compose le sigle di quelle due edizioni di Buona Domenica (“Liberi” e “Voci“) e attualmente impegnato come autore ad Avanti un altro. Sì perché l’appuntamento includerà pure un omaggio al game-show di Paolo Bonolis, che sarà sul palco del Parioli assieme a Luca Laurenti. Ad accompagnarli, inoltre, diversi componenti del ‘salottino’: da Claudia Ruggeri (miss Claudia) a Sara Croce (la bonas), passando Carlo Romano (il rebus), Alessandro Maria Bosio (l’idraulico), Pietro Sciandra (il tigre) e Laura Cremaschi (la regina del web).

Spazio poi ad Albano Carrisi e alla figlia Jasmine, ad Alessio Sakara, a Iva Zanicchi e a Giuseppe Cruciani, ormai volto fisso che inserirà i buoni e i cattivi della settimana sulla sua personale lavagna.

Sgarbi e Mughini di nuovo insieme

Infine, a proposito di reunion, da segnalarne un’altra decisamente suggestiva, ovvero quella tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Il critico d’arte e il giornalista furono protagonisti nell’estate del 2019 di una violenta rissa a Stasera Italia.